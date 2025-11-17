Що не можна наливати у відсік для води у прасці, щоб не знищити її

Щоб уникнути поломки праски, потрібно знати, яку саме воду заливати у відсік. Неправильний вибір рідини може її пошкодити та навіть зіпсувати одяг.

Для приладів з функцією парового відпарювання вода є необхідністю, пише 24 Канал з посиланням на Reddit.

Правильна рідина впливає на термін служби праски та її ефективність. Коли вода потрапляє в резервуар під підошвою, то нагрівається й перетворюється на пару. Якщо ж рідина містить багато домішок, то це може негативно позначитися на роботі приладу.

Яку воду не можна заливати у відсік праски?

Найпоширенішою помилкою є використання води з-під крана. У ній містяться мінерали та солі, через які всередині праски утворюється накип.

Коли немає дистильованої води, то більшість думають, що вдалою альтернативою є кип’ячена вода, але це не так. Навіть у такій воді все одно залишаються мінерали, які осідають та забивають отвори для пари.



У праску потрібно наливати лише чисту воду / Фото Freepik

Не можна використовувати дощову чи талу воду, бо в ній міститься багато домішок, які заб’ють отвори. Невдало обрана вода здатна навіть випустити жовтий пар, який забруднить одяг. Окрім того, на підошві праски залишаться розводи, які потім доведеться додатково відчищати.

Що можна заливати у праску?

Про це знають одиниці, але у відділі побутової хімії можна придбати спеціальну воду для прасок. Її можна сміливо заливати у відсік та не переживати про наслідки.

Безпечним варіантом вважається фільтрована вода. Фільтри видаляють всі солі та домішки, тож очищена вода не пошкодить праску.

Для заливки потрібно завжди використовувати лише холодну воду. Тепла чи гаряча вода здатна зіпсувати прилад.

Якщо ж підошва праски все ж таки забруднилася, то очистити її можна за допомогою таблетки парацетамолу, пише Express. Спочатку увімкніть праску на найвищу температуру, щоб вона добре розігрілася. Далі пінцетом візьміть таблетку парацетамолу й акуратно потріть підошву праски. Під дією тепла таблетка почне танути й розчиняти бруд. Після цього поверхню варто протерти вологою ганчіркою.

