Захист для побутової техніки: як обрати стабілізатор напруги

Стабільна напруга може забезпечити довгу та ефективну роботу електроприладів. Але, на жаль, у сучасній електромережі часто трапляються просідання, перепади та стрибки – і це вже не кажучи про відключення електроенергії.

Для того, аби захистити свою чутливу та дорогу техніку, чимало людей використовують стабілізатори напруги, пише Electrical Technology. Вони допомагають уникнути поломок, дорогого ремонту чи навіть заміни техніки.

Навіщо потрібен стабілізатор напруги?

Чи колись вам доводилося помічати, що техніка працює не зовсім так, як слід? Наприклад, чайник гріє воду в рази довше, або ж холодильник перегрівається й гуде. Усі ці дрібні неполадки можуть вказувати на перепади в електромережі, а відтак слід замислитися про покупку стабілізатора напруги.

Стабілізатор напруги дуже корисний вдома / Фото Shutterstock

Звертати увагу потрібно на кілька нюансів:

підвищення рівня напруги у квартирі . Від цього зазвичай страждають компресори та електромотори, що розташовані у холодильниках, пральних машинах чи кондиціонерах;

. Від цього зазвичай страждають компресори та електромотори, що розташовані у холодильниках, пральних машинах чи кондиціонерах; зниження рівня напруги . У такому випадку техніка дуже швидко перегрівається та виходить з ладу. Також вона починає споживати в рази більше енергії;

. У такому випадку техніка дуже швидко перегрівається та виходить з ладу. Також вона починає споживати в рази більше енергії; аварія в електромережі . Тоді напруга може різко "стрибнути" до 300 вольтів чи навіть більше, а побутові прилади не розраховані на таку напругу;

. Тоді напруга може різко "стрибнути" до 300 вольтів чи навіть більше, а побутові прилади не розраховані на таку напругу; ризик коротких замикань. Сила струму також зростає, і є ймовірність, що прилади повністю зламаються.

Тож стабілізатор напруги – це справжній must have, аби продовжити час життя техніки, забезпечити її правильну роботу та навіть заощадити на електроенергії.

Які бувають типи стабілізаторів?

Релейні

Релейні стабілізатори напруги – це один з найпопулярніших видів. Їх легко знайти, вони мають доступну ціну та підходять для побутових потреб. Працює цей стабілізатор за принципом перемикання обмоток трансформатора за допомогою електромагнітних реле, пише Schneider Electric.

Тож коли напруга у мережі змінюється, реле швидко перемикає ступені трансформатора й так вирівнює вихідну напругу. Цей тип приладу оперативно реагує на перепади напруги та підходить для більшості побутових завдань. Тож якщо потрібно захистити холодильник, телевізор тощо – це надійний варіант.

Електронні

Завдяки електронним стабілізаторам перемикання проходить плавно та безшумно. Пристрої реагують на перепади напруги дуже швидко.

Попри те, що такий вид стабілізатора обійдеться дорожче, він буде оптимальним вибором для чутливішої техніки з електронним управлінням. Якщо є побоювання, що навіть невелике відхилення напруги призведе до зламу приладу, електронний стабілізатор може захистити її від цього.

Сервопривідні

Цей тип стабілізатора напруги працює завдяки автотрансформатору з рухомим контактом, що переміщається електродвигуном. Це дуже надійні моделі, що підходять не лише для побутових потреб, але й для потужніших приладів.

Зазвичай сервопривідні стабілізатори напруги використовують в офісах, для холодильного обладнання чи освітлення великих площ.

Інверторні

Цей тип стабілізаторів працює максимально точно та швидко, але встановлювати його варто насамперед власникам приватного будинку з великою кількістю чутливої електроніки.

На що ще звернути увагу під час вибору стабілізатора?

Є ще кілька додаткових функцій стабілізаторів напруги, що можуть стати у пригоді в багатьох випадках, тож на них слід звернути особливу увагу.

Захист від перевантаження . Чимало сучасних стабілізаторів оснащені функцією захисту від коротких замикань та перевантажень мережі – у таких випадках прилад просто вимикає живлення, аби захистити підключені пристрої від пошкоджень через перепади напруги, пише Reliance digital.

. Чимало сучасних стабілізаторів оснащені функцією захисту від коротких замикань та перевантажень мережі – у таких випадках прилад просто вимикає живлення, аби захистити підключені пристрої від пошкоджень через перепади напруги, пише Reliance digital. Система затримки часу . Ця функція дуже корисна на випадок короткочасних відключень електроенергії: вона створює затримку у подачі електрики, аби вбудований компресор кондиціонера чи холодильник мав вдосталь часу для збалансування потоку струму.

. Ця функція дуже корисна на випадок короткочасних відключень електроенергії: вона створює затримку у подачі електрики, аби вбудований компресор кондиціонера чи холодильник мав вдосталь часу для збалансування потоку струму. Індикатори. Варто шукати стабілізатори, що оснащені спеціальними індикаторами, що показуватимуть стан живлення та напруги. А на новіших моделях часто можна також знайти світлодіодні дисплеї з рівнем вхідної та вихідної напруги в режимі реального часу.

