Дайте другий шанс різдвяному амарилісу: він зацвіте наступного року

Амариліс є відомою зимовою квіткою, що з’являється у продажі напередодні свят. Рослина може виростати до 30 сантиметрів заввишки та тішити красивими й великими квітами. Вазон є однорічним, але якщо правильно зберегти цибулину, то він зацвіте наступного року.

Рослини вирощують з великих цибулин чи продають вже у горщику з субстратом, пише 24 Канал з посиланням на House Beautiful. Амариліс простий у догляді, але спосіб вирощування визначає, чи може рослина зацвісти повторно.

На кожному стеблі з’являється від 2 до 6 великих квіток, а листя розвивається вже після цвітіння. Чим більша цибулина, тим ряснішим та яскравішим буде цвітіння.

Як змусити амариліс ще раз зацвісти?

Після завершення цвітіння більшість викидають цибулину, щоб придбати до наступного Різдва нову. Втім, рослину можна зберегти здоровою й змусити знову зацвісти.

Якщо амариліс цвів слабко чи випустив лише одну квітку, то збереження цибулини не дасть повторного цвітіння. А от сильна рослина може зацвісти по другому колу, тому амариліси потребують певного догляду, щоб закласти бутони на наступний сезон.

Щоб рослина повторно потішила цвітінням через рік, їй потрібно штучно створити період спокою. Фахівці радять діяти за певним алгоритмом.



Амариліс можна змусити цвісти / Фото Freepik

Після в’янення квітів зріжте лише квітконоси, залишивши листя й стебло, бо вони необхідні для фотосинтезу й накопичення поживних речовин. Горщик поставте на добре освітлене місце й регулярно поливайте та підживлюйте рослину раз на місяць універсальним добривом.

Коли нічна температура триматиметься близько 15 градусів тепла, виносьте рослину на вулицю. Впродовж кількох днів привчайте амариліс до прямого сонця, довівши до 6 годин на день. У середині липня рослину потрібно занести у приміщення й поставити у темне та сухе місце.

Після цього припиніть полив, щоб стимулювати перехід у стан спокою. Листя не зрізайте, поки воно повністю не висохне. Наприкінці жовтня відновіть полив та перенесіть горщик на світле підвіконня. Поливати потрібно помірно, коли верхній шар ґрунту підсохне. Вже через місяць після виходу зі стану спокою амариліс знову випустить квітконос і зацвіте.

А от для стимулювання цвітіння спатифілуму рекомендується використовувати якісний субстрат з двох частин ґрунту, однієї частини перліту та однієї частини кокосової койри, пише Express. Правильний догляд, включаючи внесення добрив з фосфором та уникання різких перепадів температур, допоможе забезпечити цвітіння лілії миру.

Які ще є цікаві матеріали про рослини?