Як швидко просушити мокрий пуховик: ви впораєтеся без батареї та фену

Сніг із дощем, мокрий транспорт, різка відлига – і верхній одяг стає важким, холодним і неприємним на дотик. Не можна кинути пуховик просто на диван чи батарею, потрібен зовсім інший підхід.

Якщо сушити пуховик неправильно, то усередині залишається волога, пух збивається, з’являється запах, а іноді й плями, пише Maytag. Є простий алгоритм, який дозволяє висушити пуховик швидко і без шкоди для наповнювача.

Як правильно сушити пуховик після намокання?

Насамперед куртку потрібно одразу струсити. Це допомагає прибрати зайву воду з верхнього шару і частково розпушує наповнювач.

Незамінний одяг / Фото Unsplash

Щоб куртка швидко висохла, її варто правильно повісити. Підійдуть широкі плічка та добре провітрюване місце. Головне правило – має бути простір, щоб повітря циркулювало з усіх боків.

Далі важливо регулярно розбивати пух руками. Кожні 30 – 40 хвилин куртку слід знімати і легко розминати ділянки, де пух може "збитися" у грудки.

Не варто використовувати фен, обігрівач чи батарею. Гаряче повітря пересушує тканину, а пух усередині злипається ще сильніше. Сушка має бути повільною, але активною завдяки руху повітря. Якщо вдома є вентилятор або осушувач, його можна поставити на відстані.

Як зробити так, щоб від куртки завжди гарно пахло?

Головна причина неприємного запаху – неправильне зберігання. Він має бути повністю сухим, бо найменша волога всередині змусить вас прати пуховик, пише Сolumbia pikelaundry.

Щоб запах не з’являвся знову, пуховик варто провітрювати після кожного сильного намокання, навіть якщо здається, що він уже сухий. Кілька годин на балконі або біля відчиненого вікна зменшать вологу всередині наповнювача. На ринку можна купити герметичні чохли, проте їх краще не використовувати для пуховика. Пух має "дихати", інакше запах затхлості гарантований.

Для профілактики можна покласти у кишеню або шафу мішечок із содою чи сухою лавандою. Вони поглинають запахи і не контактують з тканиною.

