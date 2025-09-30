Восени завершується час збору урожаю, однак дачники після цього починають дбати за рослинами, бо після різкого перепаду температури є підвищений ризик розвитку хвороб. Вберегти культури допоможе звичайна харчова сода.

Фахівець із садівництва Іш розповів, яку користь має сода на рослини в осінню пору року, пише 24 Канал з посиланням на його особисту сторінку в тіктоці @gardenong.wish.ish.

Читайте також Настав час це зробити: три типи рослин, які треба удобрити восени

Як сода допомагає рослинам?

Сода відома своїми антибактеріальними та протигрибковими властивостями, тож здатна захистити рослини від борошнистої роси та чорної плямистості. Садівник радить приготувати простий спрей.

Для цього потрібно чайну ложку соди розвести в 500 міліграмах води, а тоді перелити в розпилювач й обробляти рослини цим засобом раз на тиждень.

Обприскування потрібно здійснювати одразу після перших ознак інфекції. Сода створює лужне середовище, яке одразу пригнічує розвиток грибка. Для кращої циркуляції повітря фахівець рекомендує обрізати кілька листків. Полив варто здійснювати обережно, щоб вода не потрапила на листя. Зайва волога лише підвищить ризик зараження.

Використовувати розчин потрібно обережно, бо надлишок соди може призвести до накопичення натрію в ґрунті, а це лише зашкодить рослинам. Сода ефективна проти легких грибкових інфекцій, але проти кореневої гнилі чи іржі – не буде ефективною.

Як використовувати розчин проти хвороб рослин: дивіться відео

Запобігає розвиватися бактеріям мелений чорний перець, пише Express. Фахівці використовують перець для захисту від цвілі й гниття, тому добре підходить для теплиць та інших приміщень зі значним поливом, але поганою вентиляцією. Щоб не дати бактеріям розмножуватися, чорний перець потрібно посипати навколо рослини.

Яке ще добриво є корисним?