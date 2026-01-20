Зелену цибулю можна виростити на підвіконні навіть взимку: ось що потрібно зробити

Вже через 2 місяці городники почнуть вдаватися до різних ранніх посадок, проте зелену цибулю можна висаджувати на своєму підвіконні навіть взимку. Вирощувати її дуже просто, а доглядати – легко.

Експерти кажуть, що зелену цибулю можна вирощувати на кухні цілий рік та завжди зрізати свіжі пір’їни до салатів, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як виростити зелену цибулю на підвіконні?

Коли грядка недоступна, то виростити цибулю можна навіть взимку. Рослина займає мінімум місця та легко адаптовується до кімнатної температури. Її можуть почати вирощувати ті, хто ніколи раніше не мав справ з домашніми грядками.

Перевага зелені в тому, що її можна зрізати кілька разів, не знищуючи рослину, а вона відростатиме знову й знову. Висаджувати цибулю можна двома способами – з насіння або великих цибулин.

Посів насіння цибулі

Для цього методу насіння треба розкласти на поверхні ґрунту й трішки присипати землею. Ґрунт треба регулярно зволожувати з пульверизатора. Перші сходи цибулі з’являться вже через 7 – 14 днів. Для успішного проростання температура повинна становити +24 градуси тепла. Контейнер можна тримати в теплому місці чи скористатися тепловим килимком.



Зелену цибулю можна виростити на підвіконні / Фото з сайту "Добрі новини"

Посадка цибулини

Невеликі цибулини потрібна поставити корінцями донизу й заглибити в ґрунт приблизно на 2 – 3 сантиметри. Вже за кілька днів повинні з’явитися перші паростки.

Як доглядати за цибулею на підвіконні?

Цибуля потребує 6 – 8 годин щоденного освітлення, тому її варто тримати на південних чи західних вікнах. Якщо світла замало, то додатково можна використовувати фітолампу. Ознакою поганого освітлення будуть бліді й витягнуті пагони.

Ґрунт має бути легким та добре дренованим, а горщики – з отворами для стоку води. Полив варто здійснювати лише у випадку, коли верхній шар землі почне підсихати. За бажанням, можна додати органічні добрива з підвищеним вмістом азоту, які стимулюють активний ріст зеленої маси.

Коли зелена цибуля виросте до 15 сантиметрів, то її можна зрізати ножицями. Головне не висмикувати рослину з коренем, бо саме підрізання стимулює появу нових пагонів та дозволяє збирати зелень багаторазово.

Чому не варто викидати лушпиння цибулі та часнику?

Часникове та цибулеве лушпиння можна використовувати як органічне добриво для зміцнення рослин та покращення їх росту, пише Express. Настій із лушпиння містить корисні елементи, такі як калій, кальцій та залізо, які підвищують витривалість рослин та їхню здатність протистояти хворобам.

Які ще поради варто знати?