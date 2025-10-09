Опалювальний сезон вже от-от стартуватиме, тому перед тим, як увімкнуть батареї, їх треба підготувати. Часто в системі опалення з’являється повітря, тож через це радіатори нагріваються нерівномірно чи частково.

Щоб верхня частина батареї не залишалася холодною, з неї треба випустити повітря, пише 24 Канал з посиланням на The Sun. Воно може з’явитися через недостатній тиск чи швидке заповнення системи.

Як правильно випустити повітря?

Спочатку вимкніть опалення й дайте радіаторам охолонути. Після цього візьміть рушник та якусь ємність, підставивши під випускний клапан на радіаторі.

Далі фахівці кажуть відкрити повітропровідні клапани на радіаторах, які розташовані у верхній частині однієї з боковин. Клапан поверніть повільно проти годинникової стрілки за допомогою викрутки, але в більшості випадків необхідний спеціальний ключ для батареї.

Спочатку після цієї дії вийде повітря з характерним шипінням, а коли закінчиться, то піде рівномірний струмінь води. Після цього клапан треба закрити.



Інструкція спуску повітря з радіатора / Фото Pexels

Усі ці перелічені дії потрібно повторити для всіх радіаторів у кімнатах. Починати радять від того, який розташований подалі від котла. Далі треба увімкнути опалення й перевірити, чи не впав тиск у системі. Якщо так, то його радять підняти до рекомендованого рівня.

Фахівці радять спускати повітря перед початком опалювального сезону, бо найчастіше повітря потрапляє в систему під час її заповнення. Якщо ж батарея холодна, коли опалення увімкнене – це сигнал про то, що в ній обов’язково треба спустити повітря. А ще слід пам’ятати, що заміна радіаторів, ремонт труб чи інші втручання, можуть призвести до появи повітряних пробок.

Для підвищення ефективності радіаторів необхідно очистити їх від пилу, бо навіть незначна його частина блокує потрапляння тепла, пише Express. Рекомендується регулярно проводити прибирання радіаторів, щоб уникнути накопичення пилюки, яка знижує їх продуктивність.

Як позбутися пилу з радіаторів?