Как улучшить рост замиокулькаса: нужно одно аптечное средство

Замиокулькас любят держать дома, потому что растение неприхотливое и украшает дом красивыми листьями. Порой вазон может упорно отказаться пускать новые листья. В таком случае понадобится вспомогательное средство, которое стоит копейки.

Лучше всего замиокулькас растет на светлом месте с рассеянным светом, пишет Interia Kobieta. Прямые солнечные лучи могут вызвать пожелтение. А еще растение предпочитает легкую и хорошо дренированную почву. Основным для замиокулькаса является умеренный полив, поэтому лучше его поливать реже, чем слишком часто.

Чем возобновить рост замиокулькаса?

Для получения пышных листьев растения стоит воспользоваться активированным углем. Он имеет сильные абсорбирующие свойства, поэтому убирает лишнюю влагу, если из-за этого вазон ослаб. Добавив активированный уголь в субстрат, можно ограничить рост плесени и вредных бактерий, а также уменьшить риск гниения корневища.

Специалисты говорят, что аптечное средство способно улучшить структуру почвы и поддерживает аэрацию корневой системы. Уголь действует как природный фильтр, защищая замиокулькас от грибковых заболеваний.



Замиокулькас можно быстро восстановить / Фото Freepik

Самый легкий способ использования – насыпать измельченный активированный уголь в горшок и смешать с верхним слоем почвы. Для растения достаточно будет лишь одной чайной ложки.

Что делать, если листья сильно желтеют?

И если аптечная таблетка не поможет, а листья замиокулькаса снова начнет желтеть, то тогда уже стоит браться серьезнее за решение проблемы. В инстаграм-сообщении @hordi.plants пишут, что надо вытащить растение из горшка и осмотреть корневую систему.

Если субстрат мокрый, тяжелый, а корни коричневые, скользкие или имеют неприятный запах – это уже гниль, и ее надо убрать. Пораженные корни отделяют до живой ткани,

– говорится в заметке.

Нужно обработать растение фунгицидом ("Квитофор", "Фундазол" и т.д.), а после обрезки просушить несколько часов места срезов. Далее замиокулькас стоит высадить в свежий специальный субстрат для суккулентов – воздухопроницаемый, с большим количеством разрыхлителей. Просыхание растения до конца – основная профилактика повторной гнили.

Какие еще советы стоит знать?