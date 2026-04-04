Этот мусор стоит выбрасывать только в сад: польза просто невероятная

На кухне постоянно скапливается довольно много мусора – но, оказывается, в саду немало из него может превратиться в невероятно ценное удобрение.

Продуктовые отходы часто можно использовать как органические удобрения для огорода. Но часто их нужно оставить по крайней мере на несколько месяцев, а то и на год, чтобы они превратились в компост. А вот один вид мусора можно бросать на грядки сразу – и результат точно порадует, пишет Express.

Какой мусор можно использовать как удобрение на огороде?

Вместо того чтобы выбрасывать скорлупу от яиц в мусорку, стоит приберечь ее для вашего огорода или сада. Оказывается, этот "мусор" имеет очень высокое содержание кальция, что может передать в почву, а заодно предоставить ему лучшей структуры.

Вот лишь несколько из возможных преимуществ яичной скорлупы для вашего участка, пишет Martha Stewart.

Повышение уровня кальция – скорлупа практически полностью состоит из карбоната кальция, и несмотря на то, что он разлагается медленно, значительная часть все же поступит в почву и увеличит его содержание питательных веществ.

Улучшение структуры почвы – измельченная скорлупа может также улучшить структуру и текстуру почвы.

Отпугивание вредителей . Ни слизни, ни улитки не любят молотую яичную скорлупу – и это простой и органический метод избавиться от незваных гостей на грядках.

Уменьшение кислотности почвы – яичную скорлупу уместно использовать также в местах, где почва слишком кислая для растений. Кальций помогает достичь более нейтрального pH.

Кроме того, скорлупа также может стать ценным кормом для птиц, живущих на вашем участке – особенно важна она для них весной.

