Этот мусор стоит выбрасывать только в сад: польза просто невероятная
- Яичная скорлупа может служить органическим удобрением, повышая уровень кальция в почве и улучшая ее структуру.
- Она также может отпугивать вредителей, уменьшать кислотность почвы и служить кормом для птиц.
На кухне постоянно скапливается довольно много мусора – но, оказывается, в саду немало из него может превратиться в невероятно ценное удобрение.
Продуктовые отходы часто можно использовать как органические удобрения для огорода. Но часто их нужно оставить по крайней мере на несколько месяцев, а то и на год, чтобы они превратились в компост. А вот один вид мусора можно бросать на грядки сразу – и результат точно порадует, пишет Express.
Какой мусор можно использовать как удобрение на огороде?
Вместо того чтобы выбрасывать скорлупу от яиц в мусорку, стоит приберечь ее для вашего огорода или сада. Оказывается, этот "мусор" имеет очень высокое содержание кальция, что может передать в почву, а заодно предоставить ему лучшей структуры.
Вот лишь несколько из возможных преимуществ яичной скорлупы для вашего участка, пишет Martha Stewart.
- Повышение уровня кальция – скорлупа практически полностью состоит из карбоната кальция, и несмотря на то, что он разлагается медленно, значительная часть все же поступит в почву и увеличит его содержание питательных веществ.
- Улучшение структуры почвы – измельченная скорлупа может также улучшить структуру и текстуру почвы.
- Отпугивание вредителей. Ни слизни, ни улитки не любят молотую яичную скорлупу – и это простой и органический метод избавиться от незваных гостей на грядках.
- Уменьшение кислотности почвы – яичную скорлупу уместно использовать также в местах, где почва слишком кислая для растений. Кальций помогает достичь более нейтрального pH.
Кроме того, скорлупа также может стать ценным кормом для птиц, живущих на вашем участке – особенно важна она для них весной.
Какие еще лайфхаки сада следует знать?
Частые вопросы
