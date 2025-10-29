Сделайте это со стиральной машиной в ноябре: простой лайфхак решит давнюю проблему
- Добавление сухого полотенца в стиральную машину во время отжима помогает быстрее высушить одежду.
- Осушитель воздуха может ускорить процесс сушки белья и предотвратить появление сырости и плесени.
Стирка белья в холодные месяцы года может превратиться в настоящую проблему – преимущественно из-за того, что одежда очень долго сохнет и повышает сырость в доме.
Один хитрый лайфхак может быстро и навсегда решить проблему сырого и холодного белья, что может неделю сохнуть в помещении в холодное время года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Интересно Как очень быстро убрать в кладовке: запомните эти шаги
Что сделать со стиральной машиной осенью и зимой?
Основная проблема со стиркой белья зимой – это не непосредственно стирка, а сушка. Большинство людей не склонны много открывать окна в течение холодного времени года, ведь это может выпустить драгоценное тепло.
Впрочем, это означает, что в комнатах воздух циркулирует не очень хорошо, и влажное белье, что днями сушится в помещении, может привести к проблемам – например, появления сырости и плесени. К счастью, существует один простой трюк, который поможет навсегда устранить эту неприятную проблему.
Сухое полотенце поможет быстрее сушить одежду / Фото Pexels
Все, что нужно сделать – это во время цикла отжима добавить в стиральную машину один простой предмет – чистое сухое полотенце. В этом есть простая логика: полотенце поглощает влагу из мокрой одежды, и сама одежда высохнет в разы быстрее. Этот метод также прекрасно работает с сушильной машиной – так можно даже сэкономить немного денег на электроэнергии, ведь полотенце поможет одежде внутри машинки высохнуть в разы быстрее.
До речі, знайти рушники за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.
Кроме того, одежду советуют сушить у источника тепла, пишет The Spruce. Размещение влажной одежды у батареи значительно сократит время на высушивание.
Кроме того, полезной покупкой во время холодного времени года может стать осушитель воздуха – ведь из-за сушки одежды в помещении может появляться немало лишней влаги. Зато осушитель не только ускорит процесс сушки, но и убережет от появления плесени.
Какие еще лайфхаки нужно знать?
Осенью нужно позаботиться о подкормке орхидей – ведь только так можно поддерживать их цветение. Какие именно удобрения нужны цветам, мы уже рассказывали ранее.
А для людей, которые не умеют ухаживать за растениями, идеально подойдут несколько комнатных растений, что как будто ухаживают за собой сами. Они очень выносливые и требуют нечастого полива.
Частые вопросы
Какой простой трюк может помочь быстрее высушить белье в холодное время года?
Во время цикла отжима нужно добавить в стиральную машину чистое сухое полотенце. Полотенце поглотит влагу из мокрой одежды, что поможет одежде высохнуть быстрее.
Какие дополнительные меры могут ускорить сушку одежды зимой?
Размещение влажной одежды возле источника тепла, например, батареи, значительно сократит время сушки. Также полезной покупкой может стать осушитель воздуха, который не только ускорит процесс сушки, но и убережет от появления плесени.
Почему важно обеспечить циркуляцию воздуха в комнатах во время сушки одежды?
Плохая циркуляция воздуха может привести к проблемам, таким как сырость и плесень. Обеспечение циркуляции воздуха поможет избежать этих неприятностей.