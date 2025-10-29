Сделайте это со стиральной машиной в ноябре: простой лайфхак решит давнюю проблему

Стирка белья в холодные месяцы года может превратиться в настоящую проблему – преимущественно из-за того, что одежда очень долго сохнет и повышает сырость в доме.

Один хитрый лайфхак может быстро и навсегда решить проблему сырого и холодного белья, что может неделю сохнуть в помещении в холодное время года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что сделать со стиральной машиной осенью и зимой?

Основная проблема со стиркой белья зимой – это не непосредственно стирка, а сушка. Большинство людей не склонны много открывать окна в течение холодного времени года, ведь это может выпустить драгоценное тепло.

Впрочем, это означает, что в комнатах воздух циркулирует не очень хорошо, и влажное белье, что днями сушится в помещении, может привести к проблемам – например, появления сырости и плесени. К счастью, существует один простой трюк, который поможет навсегда устранить эту неприятную проблему.



Сухое полотенце поможет быстрее сушить одежду / Фото Pexels

Все, что нужно сделать – это во время цикла отжима добавить в стиральную машину один простой предмет – чистое сухое полотенце. В этом есть простая логика: полотенце поглощает влагу из мокрой одежды, и сама одежда высохнет в разы быстрее. Этот метод также прекрасно работает с сушильной машиной – так можно даже сэкономить немного денег на электроэнергии, ведь полотенце поможет одежде внутри машинки высохнуть в разы быстрее.

Кроме того, одежду советуют сушить у источника тепла, пишет The Spruce. Размещение влажной одежды у батареи значительно сократит время на высушивание.

Кроме того, полезной покупкой во время холодного времени года может стать осушитель воздуха – ведь из-за сушки одежды в помещении может появляться немало лишней влаги. Зато осушитель не только ускорит процесс сушки, но и убережет от появления плесени.

Какие еще лайфхаки нужно знать?