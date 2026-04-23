6 вещей, которые надо выбросить перед приходом гостей

Перед приходом гостей мы тщательно наводим порядки – меняем постель, пылесосим, моем пол, окна. Однако есть немало мелочей, которые мы часто не замечаем.

Даже если дома чисто, некоторые старые вещи или ненужные мелочи, которые способны испортить впечатление, пишет Good Housekeeping. Мы привыкаем к ним, поэтому перестаем замечать, поэтому перед приходом гостей стоит пересмотреть такие невидимые вещи и избавиться от всего лишнего.

От каких вещей надо избавиться перед приходом гостей?

Кухонная губка

В губке, которой мы ежедневно моем посуду, могут содержаться миллионы бактерий, поэтому ее надо выбрасывать каждую неделю. Цена на одну губку достаточно дешевая, поэтому заменить ее не составит никакого труда.

Грязная и старая кухонная губка не только может произвести плохое впечатление, но и выделять вонь.

Лишняя макулатура

Перед приходом гостей избавьтесь от нежелательной почты и бумаг, которые лежат на вашем столе. Такие кучи из книг, тетрадей, документов и других вещей создают визуальный беспорядок, поэтому очистка стола сделает дом визуально привлекательным.



Лишнюю макулатуру со стола нужно убрать

Просроченные продукты

Такие продукты имеют плохой запах, который распространяется на весь холодильник. Выбросьте их, чтобы случайно не использовать и не дать гостям.

Пустые баночки в ванной комнате

Иногда бывает, что в некоторых емкостях на дне еще есть остатки продуктов, однако они невесомые и легко падают. Чтобы не создать впечатление, будто вы очень экономны и храните такие баночки до последней капли – их лучше спрятать или выбросить.

Также стоит избавиться от изношенных зубных щеток, одноразовых бритв, которые выглядят не совсем привлекательно в ванной комнате.

Грязные полотенца

Бактерии живут на полотенцах несколько дней, и чем дольше, тем хуже их размножение и запах. Перед приходом гостей все грязные полотенца следует заменить на новые или чистые. Свежие полотенца и постель создают приятное впечатление.

Кошачий наполнитель

Из-за неубранного кошачьего наполнителя в доме может быть довольно неприятный запах. Когда животное пользуется туалетом, то бактерии расщепляют мочу, выделяя аммиак, что вызывает резкий запах, который не идеально подходит для гостей.

Также советуем очистить чайник от накипи перед приходом гостей, поскольку из-за него вкус воды может иметь заметно неприятный вкус. Для удаления накипи из чайника можно использовать лимон или лимонную кислоту, которые эффективно растворяют отложения, пишет Express. Альтернативным методом является применение пищевой соды, которую нужно прокипятить в воде внутри чайника.

