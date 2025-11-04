Как ухаживать за "тещиным языком" зимой: главные правила ухода за растением

С наступлением холода и меньшего количества света, за сансевиерией нужно тщательно ухаживать. В зимнюю пору растение входит в состояние покоя, поэтому надо позаботиться, чтобы этот период не был для него стрессовым.

Зимой любимое многими растение "тещин язык" растет очень медленно, поэтому ему нужно меньше воды, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Растение поливайте только тогда, когда почва полностью высохнет (примерно раз в месяц).

Как ухаживать за сансевиерией?

Вазон не любит холодных потоков, поэтому надо держать его подальше от открытых окон или холодного сквозняка. Но и не стоит держать растение близко к отопительным приборам, потому что сухой и горячий воздух для него вреден.

В отопительный сезон воздух дома становится очень сухим, поэтому следует использовать увлажнитель воздуха, который можно разместить даже рядом с сансевиерией, которой необходима влага.



Тещин язык требует особого ухода зимой / Фото Pexels

Зимой растение не растет, поэтому не надо его ничем подпитывать. Удобрения могут только повредить корни, если растение их не поглощает. В холодное время на листьях могут появиться белые пятна. Пораженные листья грибком нужно осторожно удалить.

В теплой комнате могут активироваться мошки, трипсы и даже белокрылки. Если вы заметили их в почве или на листьях, то воспользуйтесь липкими ловушками.

В отдельных случаях сансевиерия может зацвести даже зимой, что может быть признаком стресса. В таком случае проверьте, достаточно ли в почве воды. Вероятно, весной ее придется пересадить.

К слову, сансевиерия является одним из самых устойчивых и адаптированных комнатных растений, что можно держать дома, пишет Express. Особенно эффективно змеиное растение борется с конденсатом и избытком влаги благодаря толстым, вертикальным листьям.

