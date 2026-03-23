Антуриум начнет расти намного лучше: чем его подкормить весной

В народе антуриум называют "мужским счастьем". Это растение очень красиво выглядит, поэтому часто появляется в интерьере многих помещений. Декоративные листья и яркие цветы могут цвести весь год, поэтому весной нужно уделить вазону немного внимания.

Растение будет обильно цвести, если его регулярно подкармливать, пишут "Хорошие новости". Цветоводы уже знают о лучшем удобрении, поэтому с радостью им делятся с другими.

Чем подкормить артуриум?

Среди полезных элементов цветоводы выделяют витамин В5 (пантотеновую кислоту). Он участвует в процессах обмена веществ, способствует образованию биологически активных соединений, поддерживает фотосинтез и укрепляет растение, стимулируя его развитие.

Приготовить питательный раствор очень просто. Для этого достаточно растворить 1 грамм витамина B5 в 1 литре воды. Полученным средством нужно опрыскивать листья дважды в месяц.

Такой систематический уход и своевременное внесение питательных веществ – основа здорового вида и пышного цветения. Однако на состояние растения влияют и условия содержания.



Антуриум происходит из тропических лесов, поэтому нуждается в повышенной влажности воздуха. Сухая среда в период отопления может вызвать пожелтение листьев и опадание бутонов.

Чтобы этого избежать, стоит регулярно опрыскивать растение отстоянной водой комнатной температуры, избегая попадания влаги на цветы.

Опытные цветоводы говорят, что можно создать комфортный микроклимат, если поставить горшок на поддон с влажным керамзитом или мхом. Важно лишь, чтобы дно горшка не контактировало с водой – это поможет избежать чрезмерного увлажнения корневой системы.

К слову, антуриму нужен рассеянный свет – прямые солнечные лучи для него вредны, пишет Morele. Что касается температуры, то оптимальный диапазон для "мужского счастья" – 20 – 25 градусов. Вода должна быть комнатной температуры, для подпитки можно добавить немного лимонного сока.

