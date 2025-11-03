Розы вырастут невиданно большими: подкормка, которой начнут завидовать соседи
- Садоводы рекомендуют использовать английскую соль для подкормки роз, поскольку она содержит магний, что улучшает поглощение питательных веществ и стимулирует цветение.
- Кроме английской соли, розы можно подпитывать банановой кожурой, яичной скорлупой и кофейной гущей, а осенью использовать удобрения с калием и фосфором.
Садоводы обожают розы и стараются их всячески подкормить для лучшего роста и цветения. В осеннюю пору цветы не в фазе роста, но после окончания весны каждому дачнику стоит попробовать действенный бытовой ингредиент.
Розы любят за большие и ароматные цветы, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Садоводы часто сажают различные сорта кустов на участке, которые расстаются пышными цветами. Улучшить рост роз и помочь им стать еще пышнее можно благодаря естественному способу.
Чем подкормить розы для лучшего роста?
Сразу после зимы специалисты советуют оживить розу очень простым средством. Стимулировать обильное цветение поможет обычная английская соль. В ней содержится магний, который улучшает поглощение питательных веществ, укрепляет растение и способствует образованию больших и ярких цветов.
Садоводы с многолетним опытом говорят, что соль не только подпитывает розы, но и помогает им сформировать новые побеги у основания куста. Желтые листья на кустах как раз и является признаком недостатка магния – именно тогда такая подкормка станет особенно полезной.
Преимущество английской соли заключается еще и в том, что в летнее время она отпугивает от кустов крыс и мышей.
Подкормка хорошо влияет на рост роз / Фото Pexels
Нужно насыпать 1 столовую ложку соли на почву на расстоянии 5 сантиметров от основания куста и хорошо полить. Также можно растворить 2 столовые ложки соли в 4 литрах воды и полить под корень. Такую обработку нужно проводить дважды в год, чтобы избежать переизбытка магния.
Кроме английской соли, розы еще можно подпитывать банановой кожурой, яичной скорлупой или кофейной гущей. Эти удобрения любят использовать многие садоводы.
Осенью розы нужно подпитывать удобрениями с калием и фосфором, пишет Garderners World. А вот перед заморозками необходимо замульчировать розы компостом или торфом.
Какие садовые лайфхаки надо знать?
После сбора картофеля рекомендуется высаживать на зиму сидераты, такие как масличная редька и фацелия пижмолистная, для обогащения почвы питательными веществами.
Подготовка роз к зиме включает обрезку после перехода в состояние покоя, укрытие после первых морозов, обеспечение полива перед укрытием и защита от вредителей.
