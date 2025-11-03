Розы вырастут невиданно большими: подкормка, которой начнут завидовать соседи

Садоводы обожают розы и стараются их всячески подкормить для лучшего роста и цветения. В осеннюю пору цветы не в фазе роста, но после окончания весны каждому дачнику стоит попробовать действенный бытовой ингредиент.

Розы любят за большие и ароматные цветы, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Садоводы часто сажают различные сорта кустов на участке, которые расстаются пышными цветами. Улучшить рост роз и помочь им стать еще пышнее можно благодаря естественному способу.

Читайте также Орхидея начнет цвести вдвое быстрее: придерживайтесь элементарных советов

Чем подкормить розы для лучшего роста?

Сразу после зимы специалисты советуют оживить розу очень простым средством. Стимулировать обильное цветение поможет обычная английская соль. В ней содержится магний, который улучшает поглощение питательных веществ, укрепляет растение и способствует образованию больших и ярких цветов.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Садоводы с многолетним опытом говорят, что соль не только подпитывает розы, но и помогает им сформировать новые побеги у основания куста. Желтые листья на кустах как раз и является признаком недостатка магния – именно тогда такая подкормка станет особенно полезной.

Преимущество английской соли заключается еще и в том, что в летнее время она отпугивает от кустов крыс и мышей.



Подкормка хорошо влияет на рост роз / Фото Pexels

Нужно насыпать 1 столовую ложку соли на почву на расстоянии 5 сантиметров от основания куста и хорошо полить. Также можно растворить 2 столовые ложки соли в 4 литрах воды и полить под корень. Такую обработку нужно проводить дважды в год, чтобы избежать переизбытка магния.

Кроме английской соли, розы еще можно подпитывать банановой кожурой, яичной скорлупой или кофейной гущей. Эти удобрения любят использовать многие садоводы.

Осенью розы нужно подпитывать удобрениями с калием и фосфором, пишет Garderners World. А вот перед заморозками необходимо замульчировать розы компостом или торфом.

Какие садовые лайфхаки надо знать?