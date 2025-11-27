Не узнаете собственный тюль: что добавить в стирку для белоснежного цвета

Тюль не стирается так часто, как одежда, поэтому со временем накапливает на себе пыль и грязь, образующие серый налет. Чтобы вывести неприятный запах и сделать его снова белоснежным, нужно воспользоваться простым методом.

Вернуть первоначальную белизну тюля можно благодаря использованию специального домашнего раствора, пишет 24 Канал со ссылкой на Kobieta w INTERIA.PL.

Как сделать тюль снова белоснежным?

Очистить тюль от грязи можно благодаря использованию пищевой соды. Этот метод стирки использовали еще наши бабушки. Сода является натуральным и недорогим продуктом, которая хорошо выводит серые пятна и нейтрализует запах.

Нужно лишь насыпать две столовые ложки пищевой соды в барабан стиральной машины или растворить в воде, если стираете вручную. Тюль нужно стирать в деликатном режиме, на небольших оборотах. Сода является прекрасным мягким отбеливателем, которая не повредит волокна. После стирки тюль снова станет белоснежным, мягким и приятным на ощупь.



Тюль можно легко отстирать / Фото Freepik

Отбелить тюль можно еще другим способам. Нужно налить в тазик теплую воду, развести 50 граммов стирального порошка и 2 столовые ложки соды. Тюль замочите на 30 минут, а дальше постирайте в стиральной машинке.

А еще после основной стирки, ее можно прополоскать в воде с небольшим количеством уксуса, чтобы удалить все остатки моющего средства.

Если же соды нет, то есть выгодная альтернатива – лимонная кислота. Нужно взять два пакетика и залить теплой водой в тазике, а потом замочить тюль на два часа и постирать в стиральной машинке.

Блогерша София Сизова рекомендует добавлять 2 таблетки ацетилсалициловой кислоты и столовую ложку соды во время стирки тюля, чтобы сделать его белоснежным. А еще для отбеливания тюля можно замочить его в воде с тремя ложками соли и несколькими каплями зеленки, чтобы удалить грязь и отбелить ткань.

Какие еще есть интересные лайфхаки?