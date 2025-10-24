Разлезется и потеряет форму: как нельзя стирать постельное белье

Довольно часто хозяйки допускают главную ошибку и стирают вместе постель с полотенцами. Впрочем, специалисты рассказали, почему этого делать не стоит, и почему такое действие может навредить постельному белью.

Даже базовая стирка требует минимальных знаний в элементарных вещах, пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Garden.

Читайте также Добавьте уксус в стирку уже сегодня: чудо-полезность, о которой вы могли не знать

Если вы заметили, что после стирки постель начала плохо пахнуть, разлезлась и даже потеряла форму, то причиной этому стали обычные банные и кухонные полотенца.

Почему нельзя стирать постель и полотенца вместе?

Разные потребности тканей

Из-за того, что полотенца тяжелее и толще простыней, совместная стирка может привести к износу и повреждению деликатных тканей. Качество постельного белья может снизить ворс от полотенец.

Кстати, найти средства для стирки по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет.

Разное время сушки

Простыни сохнут гораздо быстрее, чем полотенца, поэтому стирка вещей вместе приведет к тому, что простыни пересохнут, а полотенца останутся влажными. Это может привести к развитию плесени и бактерий.



Постель нужно правильно стирать / Фото Pexels

Разная частота стирки

Простыни рекомендуется стирать каждые 2 недели, а полотенца – после 3 использований. Совместная стирка приведет к тому, что полотенца останутся недостаточно чистыми, а простыни – сильно изношенными.

Чтобы сохранить постельное белье в хорошем состоянии, его надо стирать в барабане отдельно, без каких-либо полотенец или других вещей. Стирать нужно в горячей воде, чтобы вывести все микробы и бактерии. Эти простые советы помогут сохранить постель гораздо дольше.

Издание The Mirror отметило, что наволочки и простыни нужно стирать при температуре 40º. Некоторые хозяйки выставляют 60° во время стирки наволочек и простыней, но не стоит так делать часто. Такая горячая температура подойдет только в случае, если постельное белье сильно загрязнено или на нем спал больной человек. Тогда горячая вода нужна, чтобы убить все бактерии.

Как быстро вывести пятно от кофе?