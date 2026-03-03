Не выбрасывайте тюбик от губной помады в мусорку: его можно использовать в быту

Старый тюбик от помады не обязательно надо выбрасывать в мусорку. Он имеет компактный размер, а удобный поворотный механизм подойдет для хранения мелочей в сумке или чемодане.

Тюбик от помады можно превратить в мини-швейный набор, карманную аптечку, держатель для зубочисток, шпилек, спичек или таблеток, пишет Tamara Central.

Читайте также Энзимная пудра для очищения кожи: какие варианты до 1000 гривен есть в продаже

Что понадобится для очистки тюбика?

Ватные палочки;

Спирт;

Бумажные полотенца;

Зубочистки.

Замовити якісні помали та будь-яку іншу косметику можна на Prom. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про помади – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Как подготовить тюбик для использования?

Очистка тюбика занимает больше всего времени. После выкручивания полностью стриженя, внутри остается еще несколько миллиметров помады. Чтобы использовать ее до конца, можно остатки наносить на губы кисточкой.

Когда же тюбик будет пустым, нужно тщательно удалить остатки. Для этого надо воспользоваться сначала бумажными полотенцами, а тогда ватными палочками смоченными в спирте. Тщательно удалить малейшие следы от помады поможет зубочистка.



Тюбик от помады можно использовать в разных целях / Фото с сайта Tamara Central

Как использовать очищенный тюбик от помады?

Мини-швейный набор

Из небольшого куска фетра надо сделать трубочку таким образом, чтобы она поместилась внутрь тюбика. Тогда закрепите на ней иглы, булавку и нитку. Сверните все тщательно и поместите в тюбик. Благодаря таким простым действиям получится компактный набор для быстрого ремонта одежды.

Карманная аптечка

Пластыри и спиртовые салфетки можно завернуть в рулон, используя один из них как внешний слой. Внутрь можно поместить таблетки. Такой формат идеально подойдет для путешествий или прогулки.

Кроме того, тюбик может стать органайзером для мелочей, которые часто теряются на дне сумки. Внутрь можно поместить зубочистки, булавки, спички и тому подобное. Небольшой тюбик помады может пригодиться и упростить жизнь.

К слову, нейтральные помады с подтоном из палитры коричневых и приглушенных розовых оттенков сейчас являются самыми актуальными в мире макияжа, пишет In Journal. Эти оттенки помады уже давно считаются классикой и лучше всего подойдут для ежедневного использования или особых выходов.

Что еще стоит прочитать?