Как вернуть жизнь куртке после стирки: лайфхак из Тиктока, который реально работает

После стирки даже качественный пуховик может изменить форму –наполнитель сбивается. Появляются неровные "комочки", и вещь выглядит испорченной.

Это еще не повод паниковать – в большинстве случаев пух легко возвращается к своему объему, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток Sasha Krasnoportko. Есть простой способ, который не требует специальной техники и позволяет восстановить куртку буквально за считанные минуты.

Как спасти куртку после "агрессивной стирки"?

Если после стирки пуховик будто собрался в "клубочки", вы можете легко вернуть его форму. Для этого плотно закройте низ куртки и один из рукавов прищепками – так вы не дадите воздуху выйти наружу. Открытым должен оставаться только один рукав. Именно через него вы будете подавать воздух внутрь.

Как восстановить куртку после стирки: смотрите видео

Включите фен на самый низкий режим или на прохладный воздух – горячий может повредить ткань и наполнитель. Осторожно направляйте воздух внутрь куртки открытым рукавом, позволяя "комочкам" расправляться.

Пока фен работает, легонько взбивайте пух руками, вешалкой или другим предметом. Это поможет "разбить" комочки и вернуть куртке равномерный объем.

Процесс займет немного времени, поэтому действуйте спокойно и делайте короткие перерывы, чтобы не перегреть фен. Главное – работать аккуратно и не использовать высокую температуру. После такого восстановления куртка снова станет пышной, а наполнитель равномерно распределится внутри.

При какой температуре можно стирать пуховик?

Пуховую куртку стоит стирать в деликатном режиме при температуре не более 30 градусов, пишет Kathmandu. Если доступно, выберите опцию "дополнительное полоскание".

Используйте моющее средство для пуха – обычные средства для стирки не работают. Эти правила выглядят просто, но их соблюдение поможет сохранить качество вещи в течение длительного времени.

Какие подсказки пригодятся?