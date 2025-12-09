Как вернуть жизнь куртке после стирки: лайфхак из Тиктока, который реально работает
- После стирки пуховика, чтобы вернуть форму, закройте низ и один рукав прищепками, подавайте воздух феном через открытый рукав.
- Пуховые куртки стоит стирать на деликатном режиме при температуре не более 30 градусов с моющим средством для пуха.
После стирки даже качественный пуховик может изменить форму –наполнитель сбивается. Появляются неровные "комочки", и вещь выглядит испорченной.
Это еще не повод паниковать – в большинстве случаев пух легко возвращается к своему объему, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток Sasha Krasnoportko. Есть простой способ, который не требует специальной техники и позволяет восстановить куртку буквально за считанные минуты.
Интересно Как из старых фильмов: как повесить гирлянду на елку в американском стиле
Как спасти куртку после "агрессивной стирки"?
Если после стирки пуховик будто собрался в "клубочки", вы можете легко вернуть его форму. Для этого плотно закройте низ куртки и один из рукавов прищепками – так вы не дадите воздуху выйти наружу. Открытым должен оставаться только один рукав. Именно через него вы будете подавать воздух внутрь.
Как восстановить куртку после стирки: смотрите видео
Включите фен на самый низкий режим или на прохладный воздух – горячий может повредить ткань и наполнитель. Осторожно направляйте воздух внутрь куртки открытым рукавом, позволяя "комочкам" расправляться.
Пока фен работает, легонько взбивайте пух руками, вешалкой или другим предметом. Это поможет "разбить" комочки и вернуть куртке равномерный объем.
Кстати, найти одежду и обувь по лучшим ценам можно на Prom. А еще пуховики, пальто и шапки и кучу всего для мужского, детского и женского гардероба. Если оформите подписку Smart – доставка с Прома будет бесплатная.
Процесс займет немного времени, поэтому действуйте спокойно и делайте короткие перерывы, чтобы не перегреть фен. Главное – работать аккуратно и не использовать высокую температуру. После такого восстановления куртка снова станет пышной, а наполнитель равномерно распределится внутри.
При какой температуре можно стирать пуховик?
Пуховую куртку стоит стирать в деликатном режиме при температуре не более 30 градусов, пишет Kathmandu. Если доступно, выберите опцию "дополнительное полоскание".
Используйте моющее средство для пуха – обычные средства для стирки не работают. Эти правила выглядят просто, но их соблюдение поможет сохранить качество вещи в течение длительного времени.
Какие подсказки пригодятся?
- Смешайте уксус и вазелин – и это станет вашей спасительной палочкой в уборке.
- А если домашнее белье уже не такое мягкое, на помощь придут эти знакомые домашние средства.
Частые вопросы
Как восстановить пуховик после стирки, если он потерял объем?
Чтобы вернуть пуховику форму после стирки, закройте низ куртки и один из рукавов прищепками, оставив один рукав открытым для подачи воздуха. Включите фен на самый низкий режим или прохладный воздух и направляйте его внутрь куртки, пока легонько взбиваете пух руками, вешалкой или другим предметом. Это поможет 'разбить' комочки и вернуть куртке равномерный объем.
Какая температура подходит для стирки пуховика?
Пуховую куртку рекомендуется стирать в деликатном режиме при температуре не более 30 градусов. Используйте моющее средство, специально предназначенное для пуха. Если доступно, выберите опцию 'дополнительное полоскание'.
Какие другие советы могут быть полезными для ухода за одеждой?
Смешайте уксус и вазелин - это сочетание может стать спасительной палочкой в уборке. Если домашнее белье уже не такое мягкое, можно воспользоваться домашними средствами, которые смягчают белье гораздо эффективнее, чем обычные средства.
Как восстановить пуховик после стирки, если он потерял объем?
Чтобы вернуть пуховику форму после стирки, закройте низ куртки и один из рукавов прищепками, оставив один рукав открытым для подачи воздуха. Включите фен на самый низкий режим или прохладный воздух и направляйте его внутрь куртки, пока легонько взбиваете пух руками, вешалкой или другим предметом. Это поможет 'разбить' комочки и вернуть куртке равномерный объем.
Какая температура подходит для стирки пуховика?
Пуховую куртку рекомендуется стирать в деликатном режиме при температуре не более 30 градусов. Используйте моющее средство, специально предназначенное для пуха. Если доступно, выберите опцию 'дополнительное полоскание'.
Какие другие советы могут быть полезными для ухода за одеждой?
Смешайте уксус и вазелин - это сочетание может стать спасительной палочкой в уборке. Если домашнее белье уже не такое мягкое, можно воспользоваться домашними средствами, которые смягчают белье гораздо эффективнее, чем обычные средства.