Когда сеять в мае, чтобы получить максимальный урожай: советы для фермеров

Дачники уже давно планируют посевы по лунному календарю. Благодаря этому подходу можно получить здоровые растения и хороший урожай. На развитие культур способны влиять Фазы Луны, поэтому следует обращать внимание на благоприятные дни в мае.

Когда Луна растет, то активнее развивается надземная часть растения, а в период убывания – корневая, пишет Space Weather Live. Огородники ориентируются именно на эти циклы, планируя посевы и другие работы на участках возле дома.

Читайте также Эти дни в мае могут уничтожить весь урожай: когда нельзя ничего сажать

Благодаря такому подходу можно не только улучшить рост культур, но и уменьшить стресс для растения, что в результате положительно повлияет на урожайность.

По лунному календарю на май 2026 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Фазы Луны в мае

Полнолуние : 1, 2 и 31 мая;

: 1, 2 и 31 мая; Луна убывающая : 3 – 16 мая;

: 3 – 16 мая; Новолуние: 17 мая;

17 мая; Растущая Луна: 18 – 30 мая.

Что и когда сеять в мае на поле?

Май считается уже активным периодом для посевов, поскольку в этот месяц огородники начинают высевать в открытый грунт большинство растений.

1 – 2 мая (Полнолуние) – посевы в эти дни лучше отложить. Вместо этого можно вносить удобрения в почву.

Удачной подкормкой может быть скошенная трава, пишет Epic Gardening. Ее можно использовать как натуральное удобрение, которое содержит азот, фосфор, калий и микроэлементы, полезные для растений.

Траву можно рассыпать на участке для разложения с почвой или использовать как мульчу.



В мае уже активно сеют культуры на полях / Фото Pexels

3 – 16 мая (убывающая Луна) – время благоприятное для культур, которым важно развитие корневой системы. В эти дни можно высевать яровой ячмень, яровую пшеницу, горох, а также многолетние травы – люцерну и клевер.

17 мая (Новолуние) – день нежелателен для посева любых культур.

18 – 30 мая (Растущая Луна) – хорошо в это время сажать растения с активным ростом надземной части. Это может быть кукуруза, подсолнечник, соя или просо.

Что еще стоит прочитать дачникам?

Древесная зола является натуральным удобрением, богатым на кальций, калий, фосфор и магний, и используется для раскисления почвы и питания растений.

Корица предотвращает грибковые заболевания и отпугивает вредителей, способствуя здоровому росту молодых растений в саду. Циннамальдегид в корице имеет противогрибковые и антибактериальные свойства, которые помогают в борьбе с плесенью и патогенами в почве.