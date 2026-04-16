Вот на каком расстоянии сажать картофель для невероятного урожая: не все знают

Посадка картофеля – это очень ответственный момент для каждого дачника. Нужно не только подгадать идеальное время, отобрать удачный клубень, но и разместить его на правильном расстоянии.

Даже одна незначительная ошибка при высадке картофеля впоследствии может привести к неожиданным и часто не слишком приятным результатам, пишет The Spruce. Поэтому для того, чтобы собрать осенью шикарный урожай, которому будут завидовать все соседи, следует сразу разобраться с несколькими нюансами.

На каком расстоянии сажать картофель?

К сожалению, универсального решения по расстоянию не существует, и все зависит от нескольких факторов, прежде всего – от выбранного способа посадки картофеля.

Посадка от лопату – если вы бросаете картофель в предварительно выкопанные лопатой лунки, расстояние между ними должно быть примерно 30 – 35 сантиметров, а между рядами – 70 – 80 сантиметров, пишут "Окна".

Посадка в гребни – лучший способ для регионов, где часто дожди, что может привести к загниванию картофеля. В таком случае клубень сажают выше уровня почвы, а дождевая вода просто стекает в междурядья. Высота гребней должна быть примерно 15 сантиметров, а расстояние между ними – 70 – 80 сантиметров. Клубни сажайте на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, на глубину 5 – 6 сантиметров.

– лучший способ для регионов, где часто дожди, что может привести к загниванию картофеля. В таком случае клубень сажают выше уровня почвы, а дождевая вода просто стекает в междурядья. Высота гребней должна быть примерно 15 сантиметров, а расстояние между ними – 70 – 80 сантиметров. Клубни сажайте на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, на глубину 5 – 6 сантиметров. Посадка в траншеи – для засушливого климата это будет лучший вариант. После завершения сезона осенью в земле выкапывают траншеи глубиной 20 – 30 сантиметров и засыпают их компостом, мокрым сеном, а порой и золой. Расстояние между такими траншеями должно составлять примерно 70 сантиметров. Между картофелинами нужно делать отступы в 30 сантиметров.

Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.



Картофель следует сажать на определенном расстоянии друг от друга / Фото Pexels

Когда сажать картофель?

Когда выяснен момент относительно расстояния между клубнями, стоит также определить самое важное – когда именно сажать картофель. И ответ, конечно же, зависит от климата региона и погоды конкретно в этом сезоне.

Учитывайте несколько важных нюансов:

почва должна быть рыхлой и сухой, ведь картофель не выдерживает влаги;

земля должна прогреться на глубине 10 – 12 сантиметров;

температура почвы должна быть не менее, чем +7 градусов.

Что еще стоит знать дачникам?