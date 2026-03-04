Туи возле дома сажать нельзя: причину должен знать каждый

С туей связано немало суеверий, из-за которых владельцы участков боятся высаживать ее рядом с домом. Многие люди украшают дворы этими декоративными деревьями, однако вокруг них идут споры.

В славянской культуре отношение к этому растению на протяжении длительного времени довольно настороженное, пишет "Эспрессо". В европейских странах туи часто высаживают на кладбищах, поэтому их появление возле жилого дома вызывает неоднозначные ассоциации.

Почему туи нельзя сажать возле дома?

По народным поверьям, туя возле дома якобы может приносить несчастье и притягивать негативную энергию.

Также существует примета, что туя не должна вырастать выше дома, иначе это может принести хозяевам невзгоды.

Согласно другому поверью, дерево посажено возле дома, способно притягивать к дому подозрительных людей, которые могут нанести школу владельцам помещения.



Но несмотря на различные предрассудки, растение имеет немало практических преимуществ. В хвое туи содержится вещество аромадендрин, которое имеет выраженные антимикробные свойства. Благодаря этому туя может способствовать очищению воздуха.

Кроме того, хвоя накапливает заряд статического электричества, из-за чего может притягивать пыль. Если же высаживать туи как живую изгородь, то их густая крона создает защитный барьер от шума и выхлопных газов транспорта.

А еще корневая система этих деревьев хорошо укрепляет почву. Поэтому туи часто сажают на склонах, чтобы предотвратить осыпание и размывание земли.

Несмотря на существование народных примет, туя остается популярным декоративным растением, которое многие хозяева высаживают на своих участках благодаря полезным свойствам.

Какие деревья не стоит сажать во дворе?

Такие деревья как груша Каллери, ель обыкновенная и клен остролистный, могут стать проблемными из-за самосева, инвазивность или агрессивные корни, пишет Better Homes and Gardens. Однако вместо них можно посадить игру, ель Энгельмана и клен красный. С этими деревьями дачники не будут иметь никаких проблем.

