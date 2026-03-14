Откладывает до 150 яиц: немедленно уничтожьте паутинного клеща, который атакует растения
- Паутинный клещ атакует комнатные и декоративные растения, питаясь их соком и вызывая скручивание и увядание листьев.
- Для борьбы с паутинным клещом рекомендуется использовать чесночный раствор, масло с водой или мыльный раствор, а также изолировать зараженные растения.
С наступлением весны солнечного света на подоконниках появляется больше, поэтому растения начинают пускать новые листья. Однако некоторые комнатные вазоны могут застрять в росте. И причиной часто является не плохой уход, а такой вредитель как паутинный клещ.
Крошечных паукообразных сложно заметить, поскольку они прячутся под листьями, питаясь соком комнатных растений, пишет Interia Kobieta.
Первыми признаками того, что клещ атаковал растения является скручивание и увядание листьев. Если рядом у вазона на подоконнике есть маленькие паутины в щелях или уголках, тогда стоит мгновенно браться за уничтожение вредителя.
Какие растения атакует паутинный клещ?
Чаще всего клещ появляется на растениях с декоративными листьями: монстере, калатее, пальме, плюще, спатифилуме, юке, драцене и тому подобное. Изредка он даже поселяется на цветущих видах: азалии, фуксии и бегонии.
Чаще всего паутинный клещ попадает в помещение из магазинов, когда мы покупаем новое растение. В противном случае он может попасть в дом через открытое окно.
Первое весеннее тепло позволяет паутинным клещам отложить до 150 яиц и распространить колонию на другие растения. Поэтому даже при наличии одного вредителя, надо быстро браться за их выведение.
Паутинный клещ атакует калатею / Фото Pinterest
Как вывести паутинного клеща?
Первый шаг – изолирование зараженных растений или перемещение их в другую комнату. Даже обычное регулярное опрыскивание или промывание растения под душем поможет нейтрализовать паутинных клещей. Но для того, чтобы действительно вывести вредителя лучше использовать более действенные методы.
- Чесночный раствор
Возьмите 5 зубчиков чеснока и залейте их литром воды, оставив на ночь. Этой смесью раз в день можно опрыскивать растения.
- Масло и вода
В литре воды разведите несколько столовых ложек рапсового масла и добавьте средство для мытья посуды. Этим средством следует обрабатывать растения от клеща.
- Мыльный раствор
Еще один действенный метод заключается в растворении 20 граммов серного мыла в литре воды. К этой смеси надо лишь добавить 10 миллилитров денатурированного спирта. Готовым раствором можно опрыскивать вредителей.
Активно борются с садовыми клещами китайские куры, пишет WP Kobieta. Шелковые куры эффективно уничтожают клещей, слизней и других вредителей на огороде, не нанося вреда растениям. Они имеют уникальное шелковое оперение и спокойный темперамент, что делает их привлекательными для дачников, которые выбирают биологические методы борьбы с вредителями.
