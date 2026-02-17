Помидор вместо дорогого удобрения: простой рецепт, который оживит орхидею

Многие считают орхидеи прихотливыми растениями. На самом деле достаточно создать правильные условия и периодически подкармливать их простыми домашними средствами. Тогда растение не только начнет лучше цвести, но и станет устойчивым к болезням.

Если растение не цветет, то на это может быть несколько причин, пишет Interia Kobieta. Орхидеи любят яркое, но рассеянное освещение. Прямые солнечные лучи могут оставить ожоги на листьях.

Читайте также 5 комнатных растений, которые не любят воду из-под крана: она только навредит

Что нужно знать об уходе за орхидеями?

В природе эти растения живут в тропическом климате, поэтому любят влажный воздух. Поддерживать комфортный уровень поможет регулярное опрыскивание. Избыток воды вредит орхидеям больше, чем ее недостаток, поэтому специалисты советуют поливать орхидею тогда, когда корни в горшке приобретают серый оттенок.

Для орхидей стоит подбирать прозрачный горшок. Через него легче контролировать состояние корней и определять, когда растение нуждается в воде.

Как стимулировать повторное цветение?

Дома можно приготовить натуральное удобрение для помидоров. Нужен 1 небольшой спелый помидор, 300 миллилитров воды, блендер и сито. Помидор нужно помыть и нарезать на кусочки, а потом в блендере взбить до однородности. Далее помидор надо процедить через сито и полученный концентрат разбавить в 3 литрах воды.



Помидор поможет стимулировать цветение орхидей / Фото Pexels

Готовый раствор можно использовать для полива. Такую подкормку следует проводить раз в две недели в период активного роста (весна – осень). В таком удобрении содержится калий, фосфор и витамины. Оно мягче магазинных средств, поэтому идеально подойдет для основного ухода. Время от времени можно даже аккуратно протирать листья мягкой тканью, смоченной в разведенном растворе.

Чтобы улучшить микроклимат в комнате, рекомендуется рядом с орхидеями поставить миску с водой или использовать увлажнитель воздуха. Специалисты советуют воздержаться от содержания рядом с орхидеями фруктов, особенно яблок или бананов, потому что они выделяют этилен – газ, который ускоряет опадение цветов.

Как восстановить увядшую орхидею?

Орхидеи нуждаются в правильном уходе, включая корректировку режима полива, осмотр корней и обеспечение достаточной освещенности, пишет Martha Stewart. Специалисты советуют пересаживать орхидеи после окончания цикла цветения или когда корни растут из дренажных отверстий. Орхидеи следует пересаживать после покупки, каждый год или каждые два года, когда закончится цикл цветения, а также если корни растут из дренажных отверстий или субстрат распадается.

Что еще стоит прочитать?