Удаление отмерших цветов и обрезка веток может казаться логичной и нужной задачей для осени – но в случае с некоторыми растениями лучше проявить немного лени.

Если вы провели все лето, ухаживая за своим идеальным садом, у вас может возникнуть соблазн взять ножницы и начать обрезку растений прямо сейчас, в начале осени, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Какие растения не стоит обрезать осенью?

Есть несколько растений, которые лучше оставить осенью, как есть, чтобы весной они порадовали вас особенно пышным цветением.

Гортензии

Независимо от цвета, гортензии – это отличный способ добавить вашему саду немного изысканности и элегантности. Впрочем, далеко не все гортензии нужно обрезать осенью. Некоторые виды этого растения цветут на старой древесине, и если провести обрезку осенью, летом вам не удастся увидеть ни одного цветка.

Наперстянки

Обычно наперстянки являются двулетниками – то есть они цветут один раз, а затем дают семена перед тем, как отцвести. Поэтому для того, чтобы обеспечить непрерывное цветение в вашем саду, садоводы советуют оставить хотя бы несколько стеблей растений, чтобы их цветы успели превратиться в семенные коробочки.

В таком случае цветы замозасеются, и следующим летом вас порадует прекрасное цветение растений без всяких усилий.

Азалии

Если вы выращиваете азалии и хотите летом увидеть их цветение, лучше сейчас отложить секатор. Обрезка засохших цветов осенью – это далеко не лучшая идея, ведь эти растения также цветут на старой древесине.

Зато обрезку лучше проводить сразу же после весеннего цветения, чтобы растение могло перенаправить энергию на формирование новых почек.



Азалии не следует обрезать осенью / Фото Pexels

Форзиция

Пока остальной сад еще спит рано весной, форзиция уже цветет яркими желтыми цветами. Но если вы хотите насладиться этим цветением, лучше не трогать растение осенью, а отложить обрезку до конца весны или до лета.

Проводить обрезку куста можно несколькими способами, пишет University of New Hempshire. Первый – просто удалить треть старых ветвей вскоре после завершения цветения на первый год, половину – на второй и на третий год.

Ветки следует обрезать как можно ближе к земле. Но есть и более строгий способ обрезки: все ветви обрезают до земли и дают кустарнику прорасти снова. Этот тип омоложения можно проводить каждые 3 – 4 года.

Что взамен стоит сделать в саду?

Несмотря на то, что обрезку некоторых растений проводить не следует, это не значит, что в сентябре для садоводов не найдется работы.