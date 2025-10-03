Пышное цветение роз на следующий год зависит от правильного ухода за ними осенью. Некоторые оставляют розы необрезанными, боясь того, что цветы вымерзнут зимой. Впрочем, такое действие является ошибочным.

Обрезать розы перед зимой нужно обязательно, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу садовницы Галины Рубус. Необрезанные розы могут накапливать на побегах влагу, а это приведет к застою воды и появлению болезней.

Под тяжестью снега длинные побеги могут сломаться, поэтому обрезка готовит кусты к зимнему периоду, защищая от механических повреждений.

Когда обрезать розы?

Садовница рекомендует обрезать розы перед началом зимних холодов, когда температура воздуха на улице будет от +5°C до -3°C. Когда на улице уже становится несколько холоднее, то растение начинает готовиться к покою, поэтому обрезка ей не повредит. С обрезкой лучше не спешить, потому что если укоротить розы слишком рано, то они еще успеют вырастить новые побеги.

Как обрезать розы?

Побеги нужно оставить на высоте 40 сантиметров от земли. Обязательно нужно делать косой срез, который снижает риск загнивания. Для качественной обрезки нужно использовать острый и чистый секатор. Тонкие побеги на кусте тоже надо срезать, потому что они являются более чувствительными к морозам и все равно вымерзнут зимой.

Чтобы защитить кусты от морозов, на зиму садовница рекомендует их укрывать. На один куст можно всыпать одно ведро земли или торфа, которые помогут поддерживать тепловой баланс у корней.

А еще дачница посоветовала подкормить кусты роз суперфосфатом. На один куст нужно 50 граммов питательных веществ. Такое удобрение обеспечит растения необходимыми микроэлементами и поможет пережить зиму просто и легко.

В осеннее время розы становятся уязвимыми к грибковым заболеваниям, пишет Express. Чаще всего цветы атакует черная пятнистость в октябре, когда дождь идет очень часто. Сначала инфекция покрывается темными пятнами на листьях, а потом они начинают опадать. Из-за этого куст может сильно ослабиться. Для профилактики нужно регулярно собирать и уничтожать опавшие листья, а также удалять зараженные стебли.

Какое удобрение нужно розам осенью?