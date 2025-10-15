Цветы придают уюта каждому пространству, а особенно спальне. Однако любителям фиалок не раз приходилось слышать, что держать это растение в спальной комнате – запрещено.

Уже давно фиалки считались не теми цветками, которыми надо украшать спальню. Есть ли у этих предостережений реальное обоснование – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Science Focus.

Можно ли ставить фиалки в спальне?

Одно из главных предостережений относительно фиалок в спальне касается того, что эти цветы потребляют много кислорода и выделяют большое количество углекислого газа. Однако этот миф основан на заблуждении и непонимании пропорций дыхания растения по сравнению с человеком.

Фиалки вполне безопасны для вашей спальни / Фото Pixabay

Поэтому не существует никаких реальных аргументов против того, чтобы вашу спальню украшали несколько фиалок. А когда кто-то будет рассказывать об их "вредности" – просто реагируйте с улыбкой.

Но не забывайте об уходе

Однако в случае с фиалками тщательно относитесь к поливу. Если он будет чрезмерным, то это может привести к появлению плесени, которая точно не добавит бонусов вашему здоровью, советует New Scientist.

Также на листьях фиалок будет активно собираться пыль, поэтому не забывайте время от времени их протирать.

