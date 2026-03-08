Этот грунт является лучшим для комнатных растений: о нем знают единицы

Для успешного выращивания комнатных растений одного полива и хорошего освещения недостаточно. Важно еще и выбрать правильный грунт. Именно от него зависит, будет ли растение получать достаточно влаги, кислорода и питательных веществ.

Правильно подобранная почвенная смесь должна удерживать воду, обеспечивать хорошую аэрацию и дренаж, чтобы предотвратить загнивание корней и развитие болезней, пишет Martha Stewart.

Какой грунт нужен растениям?

Эксперты объясняют, что для большинства комнатных растений лучше всего подходит универсальная смесь, которая поддерживает баланс между увлажнением и циркуляцией воздуха.

По словам специалистов из Колорадо, качественный грунт должен содержать несколько основных компонентов. Среди них – торф или кокосовая койра для удержания влаги. Перлит необходим для улучшения дренажа и предотвращения уплотнения, а измельченная сосновая кора для лучшего доступа воздуха к корням.



Качественная почва обеспечит растениям лучший рост / Фото Pexels

Почвенная смесь должна быть такой, чтобы корни получали достаточно кислорода, но не пересыхали. Стоит использовать чистые компоненты без вредителей и при необходимости корректировать кислотность почвы. Для повышения уровня pH иногда применяют известняк.

Эксперт Линда Лангело отметила, что смесь можно приготовить самостоятельно. По ее словам, понадобится 40% торфа или кокосового волокна, 30% перлита и 30% коры.

Почему дренаж является таким важным?

Многие растения погибают не из-за чрезмерного полива, а из-за того, что почва слишком долго удерживает воду. Когда вода задерживается в почве, корни не получают достаточно кислорода. Это может привести к корневой гнили и другим болезням.

Именно поэтому важно обеспечить почве хорошую аэрацию, поскольку корни нуждаются в почве для нормального функционирования. Чтобы улучшить дренаж, к почвенной смеси часто добавляют перлит, мелкую кору, грубый песок или пемзу. Эти материалы создают в почве воздушные полости, благодаря чему лишняя вода легко отводится, а корни получают необходимый доступ к воздуху.

Как условия влияют на выбор грунта?

В хорошо освещенной комнате с низкой влажностью почва высыхает быстрее, поэтому растения могут нуждаться в более частом поливе. В темной и влажной среде избыток влаги в сочетании с плохим дренажем может привести к загниванию корней.