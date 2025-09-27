Зачем опрыскивать кокосовым маслом дом: метод советуют британские эксперты
- Британские эксперты советуют опрыскивать дом смесью кокосового масла и воды, чтобы отпугнуть пауков, которые не переносят запах кокоса.
- Для участков с паутиной рекомендуется использовать смесь уксуса и кокосового масла, а также поддерживать чистоту и герметизировать щели, во избежание проникновения пауков.
В осеннюю пору можно заметить в доме многочисленное количество пауков, которые ищут для себя теплое место и пищу. Чтобы избавиться от них, стоит воспользоваться полезным методом.
Осенью у пауков начинается брачный сезон, поэтому они могут быть достаточно активными и заметными, потому что находятся в поисках пары, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Отпугнуть пауков можно достаточно естественным способом, без использования химии.
Как избавиться от пауков?
Специалисты советуют смешать стакан кокосового масла с двумя стаканами воды в бутылке с распылителем. Все нужно хорошо встряхнуть, а потом опрыскать средство вокруг дома. А еще можно окунуть ватные спонжики в раствор и разложить их внутри и снаружи дома.
Пауки ненавидят запах кокоса, поэтому будут обходить дом, а если услышат аромат внутри, то также быстро покинут дом. Кроме того, что средство будет использоваться против насекомых, он еще и сможет наполнить помещение хорошим запахом.
Кокосовое масло отпугивает пауков / Фото Pexels
В случае, если есть участок покрыт большим количеством паутины, то сначала его надо убрать с помощью веника, а потом очистить и опрыскать смесью уксуса и кокосового масла. Для раствора понадобится стакан уксуса и чайная ложка масла.
Чтобы вывести пауков из дома, важно всегда поддерживать чистоту, регулярно вытирать пыль и пылесосить.
Как еще избавиться от пауков?
Издание Express в другом материале также отмечает, что пауков отпугивает запах цитрусовых. Нужно лишь очистить мебель, плинтус и подоконники средством с цитрусовым ароматом.
Пауки проникают в дом через щели, которые часто бывают вокруг окон. Если такие нашлись – их нужно герметизировать.
- Для отпугивания пауков можно использовать дешевую смесь из воды и масла перечной мяты.
- Спрей с мятой не только отпугивает пауков, но и обеспечивает приятный аромат в доме.
