В осеннюю пору можно заметить в доме многочисленное количество пауков, которые ищут для себя теплое место и пищу. Чтобы избавиться от них, стоит воспользоваться полезным методом.

Осенью у пауков начинается брачный сезон, поэтому они могут быть достаточно активными и заметными, потому что находятся в поисках пары, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Отпугнуть пауков можно достаточно естественным способом, без использования химии.

Как избавиться от пауков?

Специалисты советуют смешать стакан кокосового масла с двумя стаканами воды в бутылке с распылителем. Все нужно хорошо встряхнуть, а потом опрыскать средство вокруг дома. А еще можно окунуть ватные спонжики в раствор и разложить их внутри и снаружи дома.

Пауки ненавидят запах кокоса, поэтому будут обходить дом, а если услышат аромат внутри, то также быстро покинут дом. Кроме того, что средство будет использоваться против насекомых, он еще и сможет наполнить помещение хорошим запахом.



Кокосовое масло отпугивает пауков / Фото Pexels

В случае, если есть участок покрыт большим количеством паутины, то сначала его надо убрать с помощью веника, а потом очистить и опрыскать смесью уксуса и кокосового масла. Для раствора понадобится стакан уксуса и чайная ложка масла.

Чтобы вывести пауков из дома, важно всегда поддерживать чистоту, регулярно вытирать пыль и пылесосить.

Как еще избавиться от пауков?

Издание Express в другом материале также отмечает, что пауков отпугивает запах цитрусовых. Нужно лишь очистить мебель, плинтус и подоконники средством с цитрусовым ароматом.

Пауки проникают в дом через щели, которые часто бывают вокруг окон. Если такие нашлись – их нужно герметизировать.

