Розы являются украшением любого сада, но для того, чтобы кусты красиво цвели, важно не только следить за правильным участком для посадки, но и оберегать цветы от нежелательных соседей. Есть несколько растений, которые лучше не сажать рядом с розами.

Опытные садоводы рекомендуют держать розы подальше от больших деревьев и кустарников, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Некоторые растения могут затенять розы, а также забирать влагу и питательные вещества.

Какие соседи являются плохими для розы?

Сирень

Кусты сирени подвержены мучнистой росе, поэтому их лучше не сажать рядом с розами. Кроме того, розы рядом с сиренью могут перестать цвести, потому что куст будет забирать всю воду через мощную корневую систему.

Антиринум

Однолетние цветы садоводы рекомендуют выращивать вдали от роз. Растения также подвержены мучнистой росе и ржавчине, которая часто атакует розу.



Некоторые растения не стоит сажать рядом с розами / Фото Pexels

Перец, помидоры и картофель

Эти овощи часто атакует тля и паутинный клещ, которые могут легко перебраться на кусты с розами. Также они способны передать цветам различные грибковые инфекции.

Мальвы

Садоводы советуют никогда не сажать мальву рядом с розой, потому что растение способно заразить кусты цветов ржавчиной.

Мята

Ароматное растение способно очень быстро распространяться на участке, поэтому может даже подавлять рост роз. Также сильный запах мяты может отпугивать опылителей от роз.

Чтобы уберечь розы от вредителей, дачники советуют сажать окопник, который привлекает жуков и отравляет своими листьями.

Зачем опускать розы в кипяток?

Увядшие цветы в вазе можно спасти, рассказала в своем тиктоке флорист Елена Замрий. Оказывается, что кипяток помогает выпустить воздух, который забил стебли цветов. Именно поэтому к бутонам не попадала вода.

Цветы нужно переставить в сосуд и залить кипятком на 2 сантиметра. Когда на дне появятся пузырьки, то их нужно вытащить и обрезать ошпаренный стебель. Тогда цветы ставят в холода воду, а уже через несколько часов они снова расцветут.

