Осенью садоводы активно берутся за секатор для обрезки растений в саду. Впрочем, нужно четко знать, что можно обрезать, а к чему прикасаться нельзя, чтобы не навредить.

Специалисты рассказали, что некоторые растения нельзя обрезать в осеннее время, потому что весной можно потерять цветы, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Залогом пышного цветения является именно правильный момент обрезки.

Какие растения нельзя обрезать в октябре?

Гортензии

Эти цветы украшают сад до поздней осени, но срезать соцветия – не стоит. Традиционные сорта гортензии формируют бутоны на побегах еще прошлого года. Если эти ветви обрезать осенью, то можно уничтожить все будущее цветение. Осенью стоит только удалять отмершие части и сухие листья.

Азалии

Большинство сортов азалии закладывают почки еще летом, поэтому ветви обрезать весной нельзя, потому что это только приведет к срезанию цвета. Чтобы дать растению время на формирование новых почек, можно сделать легкую подрезку после весеннего цветения. Осенью нужно удалить только сухие и подмерзшие ветви.



Азалии не стоит обрезать осенью / Фото Pexels

Есть гибридные сорта азалии, которые все же требуют легкого осеннего подрезания. Впрочем, такое действие лучше выполнять в теплой, южной части Украины. Специалисты говорят, что весной азалии будут пышно цвести, если добавить к ним хвойного компоста или коры сосны.

Форзиция

Ни в коем случае нельзя обрезать форзицию, потому что ее почки формируются по прошлогодним побегам. Садоводы обрезают ее только после весеннего цветения, а летом выполняют легкое санитарное обрезание старых или поврежденных ветвей.

А еще существует перечень деревьев, обрезка которых в сентябре или осенью может привести к потере плодоношения или цветов в следующем сезоне, пишет Martha Stewart. Осенью нельзя обрезать дикую яблоню, кислую вишню, боярышник, магнолию, розовый дерен и амеланхер.

Какие деревья надо срочно обрезать осенью?