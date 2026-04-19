Орхидея снова начнет цвести: все изменит один шаг

Многие цветоводы, которые держат дома орхидеи, сталкиваются с одинаковой ситуацией. После покупки растение быстро сбрасывает цветы и долгое время не дает новых. Это распространенное явление, которое можно легко исправить, если знать базовые правила ухода и начать с правильных действий.

Первым шагом после того, как цветы увяли является обрезка, пишет Express. Отцветшие части нужно удалить, а длинный стебель немного сократить.

Для этого нужно найти на нем узлы (небольшие углубления), отсчитать два от основания и сделать срез чуть выше.

Такой подход поможет растению направить силы на формирование нового цветоноса. Однако нужно набраться терпения, поскольку процесс может длиться несколько месяцев.

Как возобновить цветение орхидеи?

Ключевую роль играет освещение. Орхидеи любят яркий свет, но плохо переносят прямые солнечные лучи. Наилучшее влияние на них оказывает рассеянное естественное освещение.

Также важно контролировать температуру, поскольку ее небольшое снижение может стать сигналом для растения снова зацвести.



Цветение орхидеи легко восстановить

Регулярное внесение удобрений – еще один важный фактор. Орхидеи рекомендуется подпитывать примерно раз в месяц, используя специальные средства. Это поддержит их рост и способствует появлению новых бутонов.

Чтобы понять, что растение нуждается в воде, стоит обратить внимание на корни в прозрачном горшке. Если они темно-зеленые, то влаги достаточно. Светлый оттенок становится сигналом, что растение нужно поливать.

Воздушные корни, которые могут выходить за пределы горшка не является показателем, потому что их цвет не меняется в зависимости от уровня влаги.

Цветоводы отмечают, что отсутствие цветения после опадения цветов – это нормальный этап для орхидей. При правильном уходе растение постепенно восстанавливается и со временем порадует новыми бутонами.

Как поливать орхидею?

Один из самых популярных методов полива орхидей – это через кухонную мойку, пишет Real Simple. И этот метод самый полезный, если в смеси для горшка орхидеи содержится кора. Раковину нужно наполнить теплой водой примерно до верха горшка, чтобы не погрузить все растение, а потом оставить горшок в ней примерно на 10 минут.

Обратите внимание, что если замочить горшок на 15 минут или более, это может привести к серьезной проблеме – гниения корней.

