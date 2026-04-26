Must have на лето: как выбрать шторы блэкаут для дома: как выбрать шторы блэкаут для дома

Must have на лето: как выбрать шторы блэкаут для дома
- Шторы блэкаут блокируют свет, уменьшают шум и помогают сэкономить на электроэнергии.
- Перед покупкой важно учесть качество материала, точные измерения окон и разницу между шторами блэкаут и затемняющими шторами.
Шторы блэкаут – это более важное дополнение к вашему дому, чем может показаться сначала. Ведь они не только повышают приватность всей квартиры, но и уменьшают счета за электроэнергию.
Шторы блэкаут разработаны специально для того, чтобы блокировать свет снаружи и изолировать помещение не только от холода, но и от жары, что делает их оптимальным выбором для разных времен года, пишет Housing.
Для чего нужны шторы блэкаут?
Выбор штор для дома – это совсем непростая задача, ведь ассортимент просто невероятно большой, от типа текстиля до стилей подвешивания и узоров. Но именно шторы придают помещению не только нужную конфиденциальность, но и нотку стиля и изысканности.
Когда говорится о практичности, шторы блэкаут – это очевидный выбор, ведь они могут блокировать не только свет, но и чрезмерные температуры и шум, пишет The Spruce.
Изготавливаются они из бархата или замши – толстой, тяжелой ткани, через которую не проникает свет. Также иногда непрозрачный текстиль армируют резиной, полиэстером или полиэтиленом, и тогда шторы могут действовать также как теплоизолятор.
Двухслойные и трехслойные шторы будут наиболее эффективными в блокировании света, но это не единственный фактор, на который нужно обратить внимание перед покупкой.
Шторы – важный элемент декора / Фото Pexels
Итак, вот несколько основных преимуществ штор блэкаут:
- полностью блокируют свет. Темнота – это основа комфортного сна, и плотный материал штор блэкаут позволяет поглощать практически весь свет, что могло бы попасть в комнату;
- уменьшают шумовое загрязнение. Еще один фактор, что часто мешает заснуть – это шум машин, людей на улице, природы и тому подобное. Но благодаря дополнительной подкладке лишние звуки глушатся еще до того, как попадут в комнату.
- помогают сэкономить на электроэнергии. Около 30% тепловой энергии дома теряется через окна – и шторы блэкаут помогут это предотвратить.
Как выбрать шторы блэкаут?
Перед тем как добавите товар в корзину, следует убедиться, что выбранные шторы соответствуют нескольким очень важным критериям.
Качество материала
Эффективность штор блэкаут очень сильно зависит от того, какой материал используется. Для большинства из них выбирают толстые и тяжелые ткани. И в случае выбора именно штор не стоит бояться синтетических тканей – например, полиэстера в составе. Именно он поможет изолировать помещение от чрезмерной жары летом и холода и сквозняков зимой.
Шторы блэкаут лучше всего подходят для спальни / Фото Pexels
Измерение
Первое, что нужно сделать перед покупкой, – это измерить размер окон. Убедитесь, что выбранные шторы будут полностью закрывать окна и выступать на несколько сантиметров за пределы рамы с каждой стороны. Так свет вообще не будет проникать в помещение после того, как вы закроете шторы.
Блэкаут vs затемнение
Есть несколько основных видов штор, но обычно выбор сводится к шторам, что затемняют комнату, и блэкаут. И между ними есть существенная разница, которую нужно понять перед покупкой.
Шторы, что затемняют, поглощают примерно 95% света, и поэтому хорошо подходят для гостиных, кухонь и т.д., где полная темнота на самом деле не нужна. А вот шторы блэкаут полностью блокируют свет – и поэтому они станут оптимальным выбором для спальни.
Частые вопросы
Какие основные преимущества штор блэкаут?
Основные преимущества штор блэкаут включают полное блокирование света, уменьшение шумового загрязнения и помощь в экономии на электроэнергии - они поглощают свет, глушат лишние звуки и уменьшают тепловые потери через окна.
Какие критерии следует учитывать при выборе штор блэкаут?
При выборе штор блэкаут важно учитывать качество материала - обычно используются толстые и тяжелые ткани - и правильные измерения, чтобы шторы полностью закрывали окна. Также следует понимать разницу между шторами блэкаут и затемняющими шторами.
Чем отличаются шторы блэкаут от затемняющих штор?
Шторы блэкаут полностью блокируют свет - они идеально подходят для спальни. Затемняющие шторы поглощают примерно 95% света, что делает их более подходящими для гостиных и кухонь, где полная темнота не является необходимой.