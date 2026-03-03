Машинки для стрижки до 2000 гривен: бюджетные варианты для идеальной прически

Машинка для стрижки волос – ценная инвестиция в уход за собой. Она поможет сделать классную прическу в любой момент, сэкономив при этом время и деньги.

Заметим, что машинка для стрижки облегчит жизнь даже тем, кто регулярно посещает барбершопы. Ведь не всегда есть возможность записаться на прическу. Гораздо проще привести себя в порядок дома за считанные минуты.

Чтобы прическа, сделана в домашних условиях, выглядела "как из салона", нужно придерживаться ряда советов. В частности, подобрать референсы, которые подходят типу лица, стричь волосы по его естественному типу роста, а также использовать трехстороннее зеркало.

Также очень важно правильно выбрать машинку для стрижки, ведь это не такая простая задача, как может сначала показаться, пишет Aeno. Вариантов есть немало: проводные, беспроводные, стальные, с керамическими лезвиями и различными мощностями двигателя.

А на что прежде всего учитывать при выборе машинки для стрижки, рассказываем в материале.

Какие есть типы машинок для стрижки волос?

Проводные vs беспроводные

Выбирая, стоит проанализировать индивидуальные запросы. Проводные машинки лучше всего подходят для домашнего пользования. Они имеют стабильную мощность и не требуют подзарядки.



Машинки для стрижки бывают проводными, беспроводными и гибридными / Фото Shutterstock

В то же время для путешествия или командировки оптимальным вариантом станут беспроводные машинки. С ними сделать стильную прическу можно в любой момент, не ища розетку.

Кроме того, при выборе стоит обращать внимание на тип аккумулятора: литий-ионные стоят дороже, чем никель-металлогидридные, однако заряжаются быстрее и медленнее теряют емкость.

Также актуальны гибридные машинки для стрижки, которые сочетают портативность и практичность. Их можно подключать к сети, или использовать как беспроводные.

На что еще обратить внимание при выборе машинки?

Определение типа машинки для стрижки – очень важный шаг, одновременно только первый. Далее следует проанализировать несколько других характеристик.

Мощность двигателя

Один из важнейших моментов в выборе машинки для стрижки. Вот 3 основных типа двигателя:

магнитный – скорость составляет 6000 – 7200 оборотов в минуту;

роторный 3000 – 8000 оборотов в минуту (эти двигатели самые мощные и самые тихие одновременно);

поворотный – примерно 3000 оборотов в минуту (тише, чем магнитный двигатель).

Материал лезвия

Качество прически и состояние кожи головы напрямую зависит от выбора лезвия – в этом случае смотреть нужно не столько на цену, сколько на характеристики, ведь каждый материал имеет свои особенности.



Выбор лезвия чрезвычайно важен / Фото Pexels

Самые распространенные материалы:

титан – втрое острее стали, устойчив к ржавчине и лучше всего подходит для стрижки густых, вьющихся волос;

– втрое острее стали, устойчив к ржавчине и лучше всего подходит для стрижки густых, вьющихся волос; керамика – не перегревается и лучше всего подходит для длинных стрижек и для людей, имеющих чувствительную кожу головы;

– не перегревается и лучше всего подходит для длинных стрижек и для людей, имеющих чувствительную кожу головы; японская сталь – острее обычной и лучше всего подходит для создания четких, совершенных линий в прическах;

– острее обычной и лучше всего подходит для создания четких, совершенных линий в прическах; нержавеющая сталь – долговечный материал, идеально подходящий для регулярного использования;

– долговечный материал, идеально подходящий для регулярного использования; обычная сталь – прекрасно подходит для основных потребностей и повседневных стрижек.



