Машинки для стрижки до 2000 гривен: бюджетные варианты для идеальной прически
- Существуют различные типы машинок для стрижки: проводные, беспроводные и гибридные, каждый из которых имеет свои преимущества в зависимости от условий использования.
- При выборе машинки важно учитывать мощность двигателя и материал лезвия, которые влияют на качество стрижки и комфорт использования.
Машинка для стрижки волос – ценная инвестиция в уход за собой. Она поможет сделать классную прическу в любой момент, сэкономив при этом время и деньги.
Заметим, что машинка для стрижки облегчит жизнь даже тем, кто регулярно посещает барбершопы. Ведь не всегда есть возможность записаться на прическу. Гораздо проще привести себя в порядок дома за считанные минуты.
Чтобы прическа, сделана в домашних условиях, выглядела "как из салона", нужно придерживаться ряда советов. В частности, подобрать референсы, которые подходят типу лица, стричь волосы по его естественному типу роста, а также использовать трехстороннее зеркало.
Также очень важно правильно выбрать машинку для стрижки, ведь это не такая простая задача, как может сначала показаться, пишет Aeno. Вариантов есть немало: проводные, беспроводные, стальные, с керамическими лезвиями и различными мощностями двигателя.
А на что прежде всего учитывать при выборе машинки для стрижки, рассказываем в материале.
А на что прежде всего учитывать при выборе машинки для стрижки, рассказываем в материале.
Какие есть типы машинок для стрижки волос?
Проводные vs беспроводные
Выбирая, стоит проанализировать индивидуальные запросы. Проводные машинки лучше всего подходят для домашнего пользования. Они имеют стабильную мощность и не требуют подзарядки.
Машинки для стрижки бывают проводными, беспроводными и гибридными / Фото Shutterstock
В то же время для путешествия или командировки оптимальным вариантом станут беспроводные машинки. С ними сделать стильную прическу можно в любой момент, не ища розетку.
Кроме того, при выборе стоит обращать внимание на тип аккумулятора: литий-ионные стоят дороже, чем никель-металлогидридные, однако заряжаются быстрее и медленнее теряют емкость.
Также актуальны гибридные машинки для стрижки, которые сочетают портативность и практичность. Их можно подключать к сети, или использовать как беспроводные.
К слову, на Prom можно найти машинки для стрижки любого типа и под разный бюджет. В частности, здесь есть варианты до 2000 гривен:
- машинка для стрижки волос и бороды аккумуляторная RAF R 427 – надежная беспроводная портативная модель, что подходит и для повседневного использования, и для путешествий;
- машинка для стрижки SOKANY SK-4643 – удобный проводной вариант для домашнего использования. Сменные насадки дают возможность регулировать длину стрижки от 3 до 12 миллиметров;
- профессиональная беспроводная машинка для стрижки волос VGR V-003 – тихая и портативная модель, что подходит и для повседневного, и для профессионального использования. Двигатель имеет две скорости, а керамические лезвия позволяют стричь волосы максимально деликатно;
- машинка для стрижки PHILIPS QC5115/15 – бесперебойный двигатель работает очень тихо, а настройки дают возможность стричь волосы под длину от 3 до 21 миллиметра.
На что еще обратить внимание при выборе машинки?
Определение типа машинки для стрижки – очень важный шаг, одновременно только первый. Далее следует проанализировать несколько других характеристик.
Мощность двигателя
Один из важнейших моментов в выборе машинки для стрижки. Вот 3 основных типа двигателя:
- магнитный – скорость составляет 6000 – 7200 оборотов в минуту;
- роторный 3000 – 8000 оборотов в минуту (эти двигатели самые мощные и самые тихие одновременно);
- поворотный – примерно 3000 оборотов в минуту (тише, чем магнитный двигатель).
Материал лезвия
Качество прически и состояние кожи головы напрямую зависит от выбора лезвия – в этом случае смотреть нужно не столько на цену, сколько на характеристики, ведь каждый материал имеет свои особенности.
Выбор лезвия чрезвычайно важен / Фото Pexels
Самые распространенные материалы:
- титан – втрое острее стали, устойчив к ржавчине и лучше всего подходит для стрижки густых, вьющихся волос;
- керамика – не перегревается и лучше всего подходит для длинных стрижек и для людей, имеющих чувствительную кожу головы;
- японская сталь – острее обычной и лучше всего подходит для создания четких, совершенных линий в прическах;
- нержавеющая сталь – долговечный материал, идеально подходящий для регулярного использования;
- обычная сталь – прекрасно подходит для основных потребностей и повседневных стрижек.
