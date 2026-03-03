Какие носки самые полезные: выбирайте только качественные материалы

Об этом редко кто задумывается, однако выбор носков является таким же важным, как и одежды. Мы носим их ежедневно с утра до вечера и даже не догадываемся, что некоторые носки приводят к неприятным последствиям.

Речь идет о чрезмерном потоотделении или натирании, пишет Interia Kobieta. При выборе носков важно учитывать не только цену, но и дизайн.

Как выбрать правильные носки?

На стопах содержится 250 тысяч потовых желез. Именно они являются одной из самых активных частей человеческого тела с точки зрения выработки пота. Если влага отводится плохо, то создаются идеальные условия для роста бактерий и грибков. Поэтому к выбору носков надо подходить так же тщательно, как и к выбору обуви.

Важнейшим критерием выбора является воздухопроницаемость материала и его свойства отвода влаги. Эксперты рекомендуют выбирать материал из высококачественного хлопка, поскольку он прекрасно подходит для ежедневного использования.

Впрочем, на каждый день лучше выбирать хлопковые носки с незначительным количеством эластана. Он помогает лучше адаптироваться носкам к форме стопы.

Очень полезной для здоровья ног считается мериносовая шерсть. Она естественным образом регулирует температуру, отводит влагу и обладает актибактериальными свойствами. Традиционная шерсть может немного вызывать зуд, но мериносовая шерсть удобна в носке.



Выбирайте качественные носки для ношения / Фото Pexels

Полезными считаются носки из бамбука. Это волокно мягкое, нежное на ощупь и эффективно нейтрализует неприятные запахи. Такие носки советуют тем, кто склонен к чрезмерному потоотделению.

Какие носки являются худшими?

Худшими являются те носки, изготовленные из дешевых и низкокачественных синтетических материалов. Полиэстер или акрил задерживают влагу и приводят к перегреву ног. Из-за этого появляется неприятный запах и раздражение.

Также не стоит покупать носки с тесными манжетами. Сильное давление вокруг лодыжки или икры препятствует надлежащему кровообращению. Особенно такие носки же опасными для людей, которые имеют проблемы с венами.

Чем отстирать серые носки?

Эксперты рекомендуют использовать лимонный сок для отбеливания носков, поскольку он содержит витамин С с естественными отбеливающими свойствами, пишет Express. Для удаления серости носки замачивают в растворе из лимонного сока и воды, а затем стирают в стиральной машине.

Какие еще советы стоит узнать?