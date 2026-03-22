Одежда для собак: на что обратить внимание при выборе

Люди, которые имеют домашних любимцев, в частности, собак часто дискутируют, нужно ли их одевать. В то же время некоторые вещи для собак действительно must have. В частности, речь идет о светоотражающих жилетах.

Не все владельцы знают, нужна ли одежда собаке вообще – уже не говоря о том, как ее правильно подобрать. Поэтому American Kennel Club рассказывает, на что стоит обратить внимание.

Какие вещи стоит приобрести для собак?

Первое, что нужно отметить: одежду для собак создают под разные запросы. Некоторые элементы гардероба помогут действительно улучшить жизнь любимцу и подарить ему высокий уровень комфорта.

Якщо важливо перевірити одяг для собаки перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку. А якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців. Зокрема, на маркетплейсі можна знайти все необхідне для песиків.

Свитера и куртки

Необходимые, чтобы защитить собаку от непогоды. Сассафрас Паттердейл – профессиональный тренер собак – рассказывает, что свитера и куртки прекрасно подойдут для собак с короткой или тонкой шерстью, или же вообще для любых щенков, которым холод наносит дискомфорт.



Свитера и куртки для собак полезны / Фото Pexels

Противосолнечные рубашки

Так, одежда нужна не только для холодной, но и для жаркой погоды. В частности, противосолнечные футболки и рубашки, блокирующие ультрафиолет, обеспечат собаке и дополнительную прохладу, и защиту от лишнего солнца, рассказывает доктор Джерри Кляйн.

Особенно важно позаботиться об этой одежде для пород с тонкой и светлой шерстью, а также для собак, проводящих очень много времени на улице.

Жилеты

Имеют ряд приоритетных назначений и улучшат жизнь не только любимцам, но и их владельцам.

Светоотражающие жилеты нужны, если часто выгуливаете пса вечером, когда уже стемнело.

нужны, если часто выгуливаете пса вечером, когда уже стемнело. Жилет для защиты от тревоги плотно прилегает к телу собачки и оказывает на нее незначительное давление, что помогает успокоиться.

плотно прилегает к телу собачки и оказывает на нее незначительное давление, что помогает успокоиться. Спасательный жилет просто обязательный, если ваша собака любит играть в воде и много плавает.

Пинетки

Сапожки – это отличный способ защитить лапы собаки от холода, льда и соли на дорогах зимой. Но полезны они и в жаркую погоду, ведь асфальт нагревается невероятно быстро.

На что обратить внимание при выборе собачьей одежды?

Чтобы одежда действительно приносила пользу питомцу, нужно учесть несколько ключевых факторов.

Прежде всего, перед тем, как добавлять свитера или жилеты в корзину, убедитесь, что вы измерили свою собаку и выбрали предметы соответствующего размера – ведь слишком тесная одежда будет неудобной и даже потенциально опасной. А вот слишком свободная будет задеваться и спадать, пишет The Spruce Pets.

Кроме того, стоит обращать внимание на метариалы – всегда избегайте грубых швов и маленьких деталей, которые могут тереться о шерсть собаки и вызывать дискомфорт или раздражение.

Для максимальной безопасности и защиты ищите одежду с регулируемыми ремешками и застежками.

