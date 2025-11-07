Забудете о холоде: как эффективно утеплить двери за 5 минут

С наступлением холодов в частных домах часто возникает проблема промерзания входной двери. Когда температура снижается, а в доме тепло, то на внутренней части двери появляется тонкий слой льда.

Избавиться от этой проблемы без всяких сложностей поможет простой и бюджетный способ, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Наша дача".

Как утеплить дверь в доме?

Главной причиной промерзания дверей является отсутствие качественной теплоизоляции. Металл хорошо проводит холод, поэтому если внутри двери нет изоляционного слоя, то температура снаружи передается в дом. Влага, что конденсируется на поверхности, начинает замерзать. Из-за этого появляется лед, сырость и даже ощущение холода в доме.

Лучшим решением для утепления дверей станет вспененный каучук, который используют для теплоизоляции труб. Материал достаточно прочный, поэтому не боится влаги и хорошо держится на гладких поверхностях. Установить все можно без какого-либо опыта собственными руками за несколько минут.

Приобретите вспененный каучук в рулоне толщиной 1 сантиметр. Перед нанесением нужно подготовить поверхность – тщательно очистить дверь от пыли, грязи и жира, чтобы обеспечить прочное сцепление клея. Далее снимите защитную пленку и равномерно нанесите материал, избегая складок и воздушных пузырей.

По желанию, наклейте поверх каучука декоративную пленку, которая придаст опрятный вид и продлит срок службы утеплителя. Такой простой лайфхак убережет дверь от промерзания в сильные морозы.

Как утеплить входную дверь: смотрите видео

В холодное время дома еще одной проблемой является конденсат на окнах, пишет Express. Чтобы избавиться от него – улучшите вентиляцию, открывая окна и используя вытяжку во время приготовления пищи. Контролируйте уровень влажности, избегая сушки одежды в комнатах без проветривания и используйте осушители воздуха.

