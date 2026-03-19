Птицы начнут облетать ваш сад: сделайте простое отпугивание для яблонь и вишен

Отпугнуть птиц с участка можно довольно простым способом. Нужно лишь сделать "сокола" из бутылки, которого боятся мелкие птицы.

Пернатые могут за несколько дней уничтожить все плоды на деревьях, поэтому садоводы прибегают к различным лайфхакам, которые действительно уже проверены, пишут "Хорошие новости".

Читайте также Дачник рассказал секрет: что налить в муравейник, чтобы избавиться от насекомых навсегда

Как отпугнуть птиц с участка?

Клевать фрукты и ягоды любят дрозды, воробьи и сойки. Эксперты говорят, что чаще всего птицы залетают в сад, чтобы с помощью ягод и фруктов утолить жажду, однако это не отменяет факта, что таким образом они могут лишить садоводов плодов.

Спасти садовый участок можно в довольно простой, но оригинальный способ. Достаточно лишь сделать имитацию хищной птицы сокола. Издалека мелкие пернатые будут думать, что это настоящий хищник, поэтому будут обходить участок.

В список материалов, которые понадобятся входят:

темная пластиковая бутылка;

желтая изолента изолента;

гвоздь;

труба;

толстая проволока или штырь;

гайка;

ножницы или канцелярский нож.

Алгоритм работы

Гвоздь нужно раскалить с помощью горелки или газа. Чтобы его держать – используйте плоскогубцы. Далее прожгите отверстия – один на дне бутылки, второй – в крышке. С обеих сторон вырежьте крылья и отогните их. На горлышко наклейте по кусочку изоленты, чтобы создать глаза. Тогда имитацию сокола остается только нанизать на штырь, а конец обмотать лентой, чтобы бутылка не упала. В конце штырь надо согнуть и вставить в трубку, конец которой закрепить в земле.



Самодельный "сокол" отпугивает птиц / Фото с сайта "Добрые новости"

Преимущество такого самодельного "сокола" в том, что он крутится легко на ветру, имитируя полет птицы. Но кроме визуального сходства, бутылка создает лишний шум, поэтому это еще больше отпугнет птиц.

Дачникам, которые постоянно борются с кротами полезно знать о том, что вибрации от бутылки через трубу передаются в почву, поэтому отпугивают не только кротов с участка, но и землероек.

На ютуб-канале "Секреты урожая" рассказали, что избавиться от птиц с участка помогает старый и известный метод с компакт-дисками. Диски создают яркие блики света, которые дезориентируют птиц. Преломление света на поверхности диска ослепляет их, поэтому птицы обходят участок.

Лучше всего подвешивать двусторонние зеркальные диски на тонкую ветку длиной 20 – 30 сантиметров, чтобы они могли свободно вращаться на ветру. В качестве альтернативы можно выбрать голографические ленты, которые создают световые вспышки и металлический шорох, что пугает пернатых.

Что еще прочитать дачникам?