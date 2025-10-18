С наступлением холодных дней, орхидеи теряют свои цветы и перестают цвести. Чтобы восстановить цветение растения, нужно воспользоваться простым и действенным лайфхаком.

Орхидеи являются несколько капризными комнатными растениями, поэтому им нужен уход, особенно в октябре, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Даже осенью орхидея способна снова зацвести, но в это время дни становятся короче, поэтому когда листья получает меньше света, может произойти полная остановка роста.

Чтобы помочь растению и наполнить его энергией для роста, нужно применить одно удобрение, которое обеспечит растение цветением.

Чем подкормить орхидеи?

Лучшей подкормкой для растений являются обычные пищевые отходы, о пользе которых мы даже не задумываемся. Весь секрет скрывается в банановой кожуре. Именно она является золотым удобрением для орхидей.

Банановые кожуры богаты на калий, который помогает орхидеям развивать крепкие цветочные почки. Также калий способствует образованию большего количества цветов и продлевает их цветение.



Орхидею можно быстро подкормить / Фото Pexels

В шкурках также содержится фосфор, который необходим для поддержания здоровья корней. Таким образом они не испытывают стресса в холодные осенние месяцы. Осенью корни становятся более чувствительным, поэтому подпитка орхидей постепенно высвобождать питательные вещества, которые идеально улучшат состояние растения.

Как приготовить банановый настой?

Банановую кожуру нужно нарезать ножницами на куски и поместите в контейнер или стакан банку с крышкой. Тогда наполните контейнер водой, накройте крышкой и оставьте на определенное время. Специалисты также предлагают дождаться, когда бананы созреют и начнут покрываться пятнами. В таком случае их кожура станет еще более питательной на полезные вещества.

На раствор нужно подождать два дня, чтобы кожура забродила, а вода стала мутной. После этого кожуру из воды нужно процедить. Для полива раствор разводят с 10 частями чистой воды, поскольку натуральное удобрение является очень крепким.

Полученное удобрение нужно лишь налить в горшок с орхидеей, чтобы стимулировать рост цветов. Такую подкормку следует проводить каждый месяц.

Известная хозяйка Марта Стюарт рассказала, что банановую кожуру можно использовать достаточно по-разному. Банановая кожура может увлажнить кожу, успокоить раздражение, отбелить зубы и устранить запахи в быту. Она также полезна для полировки металла, удаления потертостей и улучшения почвы.

