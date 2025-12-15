Рассыпьте кофе по дому, чтобы избавиться от пауков: попробуйте хоть один раз и не пожалеете
- Сильный аромат кофе является естественным отпугивателем для пауков, поскольку они не переносят резких запахов.
- Для защиты от пауков можно использовать кофейную гущу, эфирное масло апельсина или перечной мяты, протирая ими стены или окна.
Пауки дома – не редкость, особенно в зимнее время, когда они ищут тепла и пищи. Есть много методов, как от них избавиться, но самым простым способом является банальное использование кофе.
В декабре у пауков продолжается брачный сезон, поэтому их можно заметить гораздо чаще, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. По словам специалистов, сильный аромат кофе является естественным отпугивателем для пауков.
Почему кофе способен прогнать пауков?
Они не переносят резких запахов, поэтому кофейная гуща может быть простым способом выведения пауков из дома. Ее нужно рассыпать вблизи потенциальных мест проникновения – возле окон, дверей, вдоль плинтусов, в трещинах и щелях пола.
Преимуществом такого метода является и то, что гуща отпугивает других насекомых, которыми питаются пауки. Если всевозможных мух и мошек не будет в доме, то для пауков помещение станет не таким привлекательным.
Кофейная гуща отпугивает пауков / Фото Pexels
Лучший эффект имеет именно свежая кофейная гуща, потому что тогда ее запах является самым интенсивным. Насыпать кофе можно в небольшие мисочки, салфетки или тканевые мешочки, а потом расставить в нужных местах.
Для усиления аромата, сухую кофейную гущу некоторые советуют даже немного поджечь, чтобы сделать ее запах еще более резким.
Чтобы не допустить пауков в дом, стоит воспользоваться еще несколькими эффективными методами, пишет The Mirror. Первый способ – протирание стен эфирным маслом апельсина. Пауки очень не любят запаха цитрусовых, поэтому убегут из дома. Второй способ – натирание окна маслом перечной мяты. Запах этого масла пауки тоже не любят, поэтому благодаря таким методам удастся их прогнать из дома.
Зачем кокосовым маслом опрыскивать дом?
Британские эксперты советуют опрыскивать дом смесью кокосового масла и воды, чтобы отпугнуть пауков, которые не переносят запах кокоса.
Для участков с паутиной рекомендуется использовать смесь уксуса и кокосового масла, а также поддерживать чистоту и герметизировать щели, во избежание проникновения пауков.
