Ванная комната "съедает" энергию и деньги: как это можно исправить

Ванная комната – особое пространство, в котором мы находимся наедине с собой. В фэн-шуй этой комнате уделяют особое внимание, поскольку считается, что она связана с движением энергии дома.

Ванну часто называют местом, где энергия может "утекать", пишет Interia Kobieta. Говорят, что если ванная комната расположена у входа, тогда часть энергии, которая заходит в дом – сразу теряется. В таком случае ванну надо всегда держать закрытой.

Как обустроить ванную по фен-шуй?

Лучшим вариантом считается расположение ванной как можно дальше от входной двери – где-то в глубине квартиры.

Соседство ванной со спальней – не слишком удачное решение, поскольку когда кто-то из членов семьи будет мыться, то звуки воды будут мешать отдыху. Кровать в таком случае от общей стены лучше отодвинуть.

Чтобы ванная комната стала оазисом спокойствия и позволила расслабиться и отключиться от забот, ее нужно уютно и приятно оформить. Идеально, если она будет светлой.



Ванная комната должна быть светлой / Фото Pexels

Крайне важно, чтобы сантехника была в хорошем рабочем состоянии. Согласно фэн-шуй, капающий кран или негерметичный бачок могут привести к "утечке домашнего бюджета".

Работающая система вентиляции также имеет решающее значение. Ванная комната должна "дышать", и если в ней нет окон, то должна быть исправная система вентиляции.

А еще важный нюанс – в ванной комнате должно быть место для большого зеркала. Также рекомендовано повесить картину с природным мотивом, чтобы усилить энергию ци, которая отвечает за жизненную силу и поток энергии.

К слову, эксперты советуют стирать шторку для ванной комнаты раз в месяц, чтобы избежать размножения плесени и плесени, пишет Southern Living. Ванная комната – это место, где почти всегда повышенная влажность, а шторка еще и длительное время остается мокрой после мытья. Заменять ее следует каждые 6 – 12 месяцев, особенно если есть видимая плесень, неприятный запах или повреждения.

