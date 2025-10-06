Как грибная вода помогает растениям?

Улучшить качество растений можно не только благодаря базовому поливу. Существенную пользу имеют удобрения, которые позволят комнатным растениям процветать даже в холодное время года.

Хозяйки обнаружили интересный ингредиент, который может стать прекрасным удобрением для растений, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Его можно найти в кладовке или кухонном шкафу.

Читайте также Универсальные удобрения: чем подкормить деревья осенью

Что поможет улучшить рост растений?

Оказывается, что грибная вода, которая остается после вымачивания грибов – прекрасно подходит для питания ваших растений. В такой жидкости содержится много органических соединений и минералов, которые необходимы для роста растений.

После замачивания грибов, в воде остается мицелий. Если этой водой полить почву, то можно стимулировать грибковую активность и помочь растениям эффективнее поглощать влагу.



Комнатные растения можно легко подкормить / Фото Pexels

Если же в кладовой нет сушеных грибов, которые вы будете вымачивать, тогда можно оставить свежие грибы в воде на несколько часов. Этим настоем нужно поливать растения. Грибная вода не полностью изменит потребность в удобрении, но станет дополнительным питанием для растений в холодное время года.

Отвар от варки грибов является естественным удобрением для растений. В нем содержится фосфор и калий, которые хорошо стимулируют рост и цветение вазонов. Чтобы подкормить этим удобрением комнатные растения, раствор нужно охладить и развести в одинаковой пропорции с водой.

Специалисты рассказали о нескольких комнатных растениях, которые не нуждаются в частом поливе, пишет House beautiful. В список входят суккуленты, сансевиерия, воздушные растения, бегония и драцена. Перед поливом суккулентов важно убедиться в сухости почвы перед поливом.

Какое удобрение использовать для орхидеи?