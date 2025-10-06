Как грибная вода помогает растениям?

Не выливайте воду после мытья грибов: она спасет ваши растения
- Грибная вода после вымачивания грибов содержит органические соединения и минералы, полезные для растений.
- Отвар от варки грибов содержит фосфор и калий, которые стимулируют рост и цветение растений.
Улучшить качество растений можно не только благодаря базовому поливу. Существенную пользу имеют удобрения, которые позволят комнатным растениям процветать даже в холодное время года.
Хозяйки обнаружили интересный ингредиент, который может стать прекрасным удобрением для растений, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Его можно найти в кладовке или кухонном шкафу.
Что поможет улучшить рост растений?
Оказывается, что грибная вода, которая остается после вымачивания грибов – прекрасно подходит для питания ваших растений. В такой жидкости содержится много органических соединений и минералов, которые необходимы для роста растений.
После замачивания грибов, в воде остается мицелий. Если этой водой полить почву, то можно стимулировать грибковую активность и помочь растениям эффективнее поглощать влагу.
Комнатные растения можно легко подкормить / Фото Pexels
Если же в кладовой нет сушеных грибов, которые вы будете вымачивать, тогда можно оставить свежие грибы в воде на несколько часов. Этим настоем нужно поливать растения. Грибная вода не полностью изменит потребность в удобрении, но станет дополнительным питанием для растений в холодное время года.
Отвар от варки грибов является естественным удобрением для растений. В нем содержится фосфор и калий, которые хорошо стимулируют рост и цветение вазонов. Чтобы подкормить этим удобрением комнатные растения, раствор нужно охладить и развести в одинаковой пропорции с водой.
Специалисты рассказали о нескольких комнатных растениях, которые не нуждаются в частом поливе, пишет House beautiful. В список входят суккуленты, сансевиерия, воздушные растения, бегония и драцена. Перед поливом суккулентов важно убедиться в сухости почвы перед поливом.
Какое удобрение использовать для орхидеи?
Яичная скорлупа, богата кальцием, который является эффективным удобрением для орхидей осенью, помогая укрепить клеточные стенки и способствовать развитию корней и стеблей.
Основными ошибками в уходе за орхидеей является чрезмерный полив, что приводит к гниению корней, и избыток удобрений, что может вызвать ожоги и обезвоживание растения.
