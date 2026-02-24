Белье высохнет вдвое быстрее: бабушки знают о простом трюке с солью

Зима – это то время года, когда сушка одежды превращается в настоящую проблему. На улице сушить ее не получается, потому что слишком холодно – но и в квартире это занимает немало времени и приводит к неожиданным проблемам.

Практически все люди знают, как стирать одежду, но далеко не все знают, как ее правильно сушить – особенно зимой, пишет Ideal Home. Всего несколько лайфхаков могут сделать этот процесс в разы быстрее и проще.

Как сушить одежду дома зимой?

Самый простой способ быстрее высушить белье – это поставить сушилку как можно ближе к батарее. Тепло от нее поможет испарять влагу, и всего за ночь вы уже сможете разобрать сухую одежду и разложить ее по полкам.

Впрочем, если вы привыкли сушить одежду в помещении, тогда, вероятно, вам приходилось сталкиваться с такой зимней проблемой: сушка мокрого белья повышает влажность, а часто даже приводит к появлению плесени.

И вот в случае с этой проблемой пригодится самое обычное блюдечко с солью, пишет Mirror. Все, что нужно сделать – это насыпать соль в любую миску и поставить ее рядом с сушилкой с бельем. Соль уже давно известна как замечательный абсорбент – она впитывает влагу из воздуха, помогая не только сушить одежду в разы быстрее, но и избавляться от неприятных ароматов, а также вероятности появления плесени.



Соль помогает избежать появления плесени / Фото Pexels

Также блюдце с солью можно ставить на подоконник – ведь именно там чаще всего возникает проблема с конденсатом. Зимой и весной такое простое средство поможет сохранить и стены, и окна идеально сухими.

Какие еще лайфхаки для дома нужно знать?