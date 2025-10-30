5 комнатных растений, которые принесут успех в Новом году: посадите уже сейчас

Каждый из нас наделяет Новый год особым вайбом. С началом первых дней в году нам хочется верить во все самое лучшее. Чтобы привлечь хорошую энергетику в дом можно с помощью комнатных растений.

Во многих культурах верят, что растения способны привлечь в дом приятную энергию и успех, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Эксперты выделили 5 растений и рассказали важные советы по выращиванию.

Какие комнатные растения приносят успех?

Денежное дерево

Специалисты отмечают, что денежное дерево имеет сильную энергию денег. Растение рекомендуется держать дома, чтобы привлечь в жизнь финансовое процветание и открыть денежный канал. Чтобы растение хорошо росло его нужно держать возле света.

Пилея

Растение также способно привлечь в жизнь деньги благодаря цветам, которые напоминают монеты. Пилею можно покупать не только себе, но и кому-то из близких. Такой подарок будет означать, что вы желаете человеку благополучия и счастья. Для роста пилеи необходим непрямой свет и влажная почва.

Спатифиллум

Растение хорошо растет в месте с непрямым солнечным светом. Почва должна быть влажной, а листья необходимо очищать от пыли. Несколько простых действий – и спатифиллум порадует вас процветанием.



Спатифиллум привлекает в жизнь благополучие / Фото Pexels

Комнатный бамбук

Большинство даже не догадывается о том, что бамбук способен привлекать в жизнь благосостояние и счастье. Три стебля бамбука имеют символическое значение – это к счастью, пять стеблей – к крепкому здоровью, а восемь – к богатству.

Каштан малабарский

Растение нужно держать на непрямом свете и сразу поливать, когда верхний слой почвы станет сухим. Вазон хочет расти в хорошо дренированной почве. Эзотерики говорят, что растение способно сделать дом позитивным и привлекать в жизнь лучшие события.

Перед Рождеством еще очень популярным комнатным растением является рождественник, пишет Real Simple. Это растение требует 12 часов темноты ежедневно и умеренного подливания для цветения. Именно стабильная температура и яркий непрямой свет днем важны для здорового роста растения. От пересадки в больший горшок стоит отказаться, потому что это может замедлить рост рождественника.

Как ухаживать за рождественником?