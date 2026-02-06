В этих местах категорически нельзя держать генератор: принесет только вред
Во время постоянного отключения света генератор стал необходимостью для многих бизнесов. Также его все чаще его используют в частных домах. Именно поэтому следует знать, где нельзя держать генератор, потому что неподходящее место может представлять угрозу.
Есть места, в которых держать генератор категорически запрещено – не только из-за риска пожара, но и из-за опасности отравления угарным газом, говорится на U.S. Consumer Product Safety Commission. Ошибка в выборе места может стоить слишком дорого, поэтому важно знать о местах, где генератор может нанести вред.
Где нельзя держать генератор?
Установка генератора на балконе может представлять серьезную опасность. Даже несмотря на то, что окна или двери закрыты, угарный газ все равно может накапливаться в помещении. Здесь следует понимать, что газ не имеет запаха, поэтому человек не сможет почувствовать опасности, пока уже не появятся симптомы отравления.
Также эксперты говорят, что балконные конструкции совсем не предназначены для работы техники с двигателем внутреннего сгорания. Вибрация и высокая температура только повысит риск пожара. Особую опасность представляют размещенные рядом легковоспламеняющиеся материалы.
Хозяева на частных участках используют генератор в гараже, подвале или другом закрытом помещении. Эксперты отмечают, что такое место тоже является опасным. В таких пространствах вентиляции ограничена, а то и вовсе может отсутствовать. Поэтому выхлопные газы быстро накопятся и создадут смертельную концентрацию ядовитого угарного газа.
Названы худшие места для генератора / Фото Pexels
Нельзя держать генератор вблизи окон, дверей или вентиляционных отверстий. На улице расположение устройства должно быть таким, чтобы выхлопы ни в коем случае не попадали внутрь дома. Незначительное количество газа, попадающего в помещение, может создать концентрацию.
Какие приборы надо выключать из розетки перед сном?
Электрики рекомендуют отключать из розеток перед сном электрические обогреватели, смартфоны, компьютеры, электронику на литий-ионных батареях, кухонную технику и инструменты для волос, чтобы избежать пожара или излишнего потребления электроэнергии, пишет Real Simple.
Электрические обогреватели являются основной причиной пожаров в жилых домах, а электроника на литий-ионных батареях во время зарядки может перегреваться и создавать риск возгорания.
Какие еще советы важны?
Режим быстрой стирки может повредить одежду и стиральную машину, если использовать его постоянно, поскольку для сокращения продолжительности программы производители уменьшают количество полосканий или убирают промежуточные отжимания.
Специалисты советуют отключать из розетки тостеры, аэрогрили, инструменты для волос, зарядные устройства, электрические чайники и обогреватели перед выходом из дома для предотвращения пожаров и экономии электроэнергии.
