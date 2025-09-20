Большинство людей сушат одежду после стирки не на веревках на балконе, а на специальных сушилках для вещей. Мокрая одежда сохнет долго и даже способна оставлять после себя затхлый запах. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться одного совета.

Хозяйки советуют сушить одежду в одном конкретном месте, чтобы уберечь вещи от появления плесени и неприятного запаха, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как сушить одежду в холодное время?

Чтобы не создать лишней сырости дома и не привести к появлению плесени, нужно вещи качественно развесить и разместить сушилку у открытого окна. Позже, когда открывать окно для сушки одежды станет проблемой, лучше включать самый быстрый цикл отжима стиральной машины.



Сушить одежду нужно у окна / Фото Pexels

Не стоит развешивать вещи слишком близко друг к другу, а раз в несколько часов их стоит переворачивать. Таким образом можно уменьшить появление затхлого запаха. После стирки одежда станет мягкой благодаря использованию кондиционера.

Нужно ли выворачивать одежду перед стиркой?

Эксперты из Express также рассказали, что перед стиркой лучше выворачивать одежду наизнанку. Благодаря этому удастся защитить внешнюю ткань от трения во время стирки. Такое действие поможет сохранить цвет и защитить принты и вышивки на одежде.

Иногда на вещах могут быть заметны пятна от стирального порошка, когда он не растворяется должным образом. Выворачивание одежды поможет избежать этой неприятности.

А вот выворачивать не стоит детскую одежду, вещи из сада, или те, которые носятся дома. Именно на таком наряде есть много пятен на внешней стороне.

Какие пятна нельзя стирать горячей водой?