6 худших деревьев, которые не стоит сажать во дворе или в саду

Деревья способны украшать двор и создавать желаемую тень. Однако иногда выбор сорта становится ошибочным. Есть определенные виды деревьев, которые быстро разрастаются, засоряют территорию опавшей листвой или повреждают участок из-за агрессивных корней.

Садоводы определили несколько деревьев, которые приносят больше хлопот, чем пользы, пишет Better Homes and Gardens. Впрочем, есть альтернативы, которые станут лучшим решением для участка.

Какие деревья не стоит сажать возле дома?

Груша Каллери

Весной груша выглядит очень эффектно, поскольку обильно покрывается белыми цветами. Однако цветы имеют резкий запах, а проблема дерева заключается в том, что оно самосеется, а ветви ломаются во время ветра. Вместо груши лучше посадить игру. Весной она цветет светлыми цветами, летом формирует съедобные ягоды, осенью радует яркой листвой, а зимой – декоративной серебристой корой.

Ель обыкновенная

Европейская ель популярна благодаря густой темно-зеленой кроне и быстрому росту. Но со временем она начинает активно рассеиваться и вести себя инвазивно. Лучше посадить ель Энгельмана. Она имеет изящный вид, но не такая агрессивная в распространении.

Клен остролистный

Клен любят за большие листья и насыщенные осенние цвета. Но проблема в том, что дерево ежегодно производит огромное количество семян, из которых появляются тысячи самосеющих ростков. Альтернативой является клен красный. Он славится эффектным осенним окрасом и хорошо приспосабливается к различным условиям.



Клен остролистный сильно разрастается / Фото Pinterest

Ясени (черный, белый, зеленый)

Эти деревья очень быстро растут и имеют хорошую форму кроны. Однако из-за распространения изумрудного ясеневого вредителя многие деревья погибают даже при регулярной обработке. Зато стоит обратить внимание на кофейное дерево Кентукки. Оно имеет сложные листья, которые осенью становятся ярко желтыми.

Плакучая ива

Ива имеет роскошный вид у водоемов, но в условиях обычного двора быстро разрастается. Ее корни могут повреждать трубы, а старые ветки станут ломкими. Лучшим вариантом считается болотный белый дуб. Он хорошо растет во влажных местах, долговечен и имеет привлекательные крупные листья.

Бумажная береза

Березы ценят за светлую кору и изящный вид. Но проблема в том, что дерево активно засоряет участок листьями и сережками. Береза плохо переносит жару, поэтому часто страдает от вредителей. Альтернатива – речная береза, которая лучше адаптирована к теплому климату и менее уязвима к насекомым.

Ломбардийский тополь

Стройный тополь подвержен болезням и имеет агрессивные корни. Вместо него лучше посадить на участке граб обыкновенный. В молодом возрасте он имеет колонновидную форму и хорошо поддается формированию.

Восточный тополь

Дерево быстро вырастает до внушительных размеров и может сбрасывать большие ветви. А еще слабая древесина делает восточный тополь уязвимым к вредителям. Лучше посадить дерево кацура. Оно дает хорошую тень, имеет красивые декоративные листья и меняет оттенки в течение сезона.

На сайте Martha Stewart говорится о еще одном дереве, которое не желательно сажать на участке. Говорится о черной акации. В естественной среде акация может быть полезной – она дает ароматные цветы и улучшает почву благодаря фиксации азота. Но на частном участке ее быстрый рост, колючие стебли и способность распространяться делают дерево трудноконтролируемым.

