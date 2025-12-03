Не ломайте голову: что подарить мальчику и девочке на Николая в этом году

Ночь накануне Святого Николая всегда полна особого ожидания. Именно в эту сказочную пору добрый дедушка потихоньку кладет под подушку подарки детям, которые хорошо вели себя в течение года.

Дети с особым восторгом ждут утра, чтобы как можно быстрее открыть пакеты, пишет 24 канал со ссылкой на Ahna Fulmer. Родители и родственники в эту пору стремятся найти такие особые подарки, чтобы осчастливить малышей.

Что подарить девочке?

Подарок должен создавать праздничное настроение, поэтому обычные носки или перчатки лучше оставить вне списка. Зато кигуруми, карнавальное платье на Новый год или веселая пижама – то, что принесет радость и уют. Подарок не должен быть только для "пользы" – именно в этот день он должен вызвать невероятный восторг, поэтому стоит подарить ребенку сказку.

Сказочная ночь / Фото unsplash

Набор для экспериментов – также отличное решение для юных исследовательниц. Такой подарок не просто развлекает, но и пробуждает интерес к науке. Это может быть микроскоп, магнитная лаборатория, набор для выращивания кристалла или любое другое, что соответствует интересам ребенка.

Если же девочка стремится творить – выбор очень большой. Фломастеры, карандаши, нитки, бусы, разнообразные краски, глина, набор для создания свечи или для вязания.

Что подарить мальчику?

Мальчишки любят движение и скорость – это их природная стихия. Поэтому перед зимними каникулами санки или ледянки станут отличным сюрпризом, пишет Nourishing Joy. Если же мальчик обожает каток, возможно, пришло время подарить собственные коньки – удобные, стильные и такие, что дадут активности ежедневно. Это мотивирует проводить больше времени на улице, а не с телефоном в руке.

Этот праздник дарит чувство чуда / Фото Unsplash

Маленького футболиста порадуют новый мяч, кроссовки или форма. Еще одна универсальная идея – настольная игра. Для мальчика вариантов множество – главное, чтобы они разжигали интерес.

Хорошо работают простые стратегии, где надо что-то строить, собирать или перехитрить соперника. Также им понравятся приключенческие наборы с карточками, где можно придумывать собственные ходы и пробовать новые комбинации.