Что сделать, чтобы стиралка не прыгала по дому: простые решения, которые реально работают

Стиральная машина должна работать стабильно и без лишнего шума. Если во время стирки она начинает двигаться или сильно вибрирует – это сигнал, что что-то в ее работе пошло не так.

Всем знакомы громкие звуки и сильная вибрация, которые со временем появляются во время работы стиральной машины. Она может двигаться, греметь и даже "ходить" по полу, создавая лишний шум и неудобства. Чтобы этого избежать, стоит проверить несколько простых вещей, рассказов 24 Канал со ссылкой на Choice.

Интересно Еще не все потеряно: как спасти сырые дрова, чтобы они еще горели

Почему стиралка двигается или сильно вибрирует

Стиральная машина начинает сильно вибрировать, когда нарушается ее баланс. Во время отжима барабан вращается с большой скоростью, и даже небольшой дисбаланс превращается в мощную вибрацию.

Машина начинает "ходить", потому что сила вращения неравномерно давит на корпус. Иногда причина проста – при установке не сняли транспортные болты, которые фиксируют барабан. Из-за этого машина не может правильно амортизировать и вместо плавного движения начинает прыгать.

Почему стиралка сильно вибрирует / Фото unsplash

Потрібно оновити гардероб? На Промі знайдеться все: від стильного буденного вбрання до розкішних образів на свято. Приємні ціни, популярні бренди, можливість сплачувати частинами та безплатна доставка Smart. Модники точно оцінять, а гаманець не спорожніє.

Что сделать, чтобы стиралка не "танцевала" по дому

Пол, на котором стоит стиральная машина, должен быть ровным и прочным. Ее следует установить ближе к стене – это поможет уменьшить вибрацию во время работы. Использование неправильного цикла стирки может вызвать сильную тряску, поэтому важно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и выбрать оптимальный режим для конкретного типа белья.

Стиральную машинку важно правильно установить / Фото Pixabay

Все винты, болты и другие крепления должны быть хорошо затянуты, ведь даже одна неплотная деталь может стать причиной вибрации. Стоит также осмотреть шланги, подающие воду, и убедиться, что они не перегнуты и не повреждены. Если стиральная машина все равно трясется, можно воспользоваться виброподушкой или специальным ковриком. Такая подкладка особенно полезна для деревянных полов – она уменьшает шум и помогает избежать появления следов.

Пользователи на платформе Reddit также поделились своими советами, как справиться со стиральной машиной, "танцующей" по дому. К примеру, один из них посоветовал: убедитесь, что она не перегружена. Пользователь под ником CherryblockRedWine отметил, что неравномерное распределение белья в стиральной машине также может стать причиной того, что техника движется во время стирки. Он посоветовал: попробуйте запустить стиральную машину без белья и проверьте, начнется ли сильная тряска.

Полезные подсказки