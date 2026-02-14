Что сделать, чтобы подаренные цветы дольше простояли: не ставьте их в вазу, пока не сделаете эти действия

Цветы на День Валентина стоят недешево. Хочется, чтобы букет простоял не два дня, а хотя бы неделю –и это вполне реально.

Чтобы лепестки не осыпались уже на третий день, достаточно знать несколько простых правил, сообщает Morele. Только базовый уход, который реально работает!

Как хранить цветы?

В первую очередь – стоит срезать стебли. Не ровно, а под углом примерно 45 градусов. Лучше делать это острым ножом, а не ножницами, чтобы не раздавить ткани.

Далее следует поставить цветы под проточную воду или сразу в вазу, чтобы воздух не перекрыл доступ влаги. Воду нужно менять ежедневно. Не доливать, а именно полностью менять.

Где и как хранить цветы / Фото Unsplash

Ваза должна быть вымыта – слизь на стенках сокращает жизнь букета. Листья, которые попадают в воду, обязательно следует удалить, иначе они начнут гнить. Не стоит ставить цветы возле батареи, телевизора или на подоконник под прямое солнце. Перегрев – главный враг.

Так же нежелательно соседство с фруктами. Яблоки и бананы выделяют этилен, который ускоряет старение растений. В воду можно добавить специальный порошок из цветочного магазина. Если его нет, подойдет минимальное количество сахара вместе с несколькими каплями лимонного сока – это поддерживает питание и уменьшает развитие бактерий.

Главное – не переборщить. Стебли стоит подрезать каждые два дня. Даже несколько миллиметров имеют значение. Если розы поникли, помогает короткое погружение концов стеблей в горячую воду на несколько секунд – после этого их сразу ставят в прохладную.

Какие цветы дольше всего стоят?

Хризантемы – безусловные лидеры выносливости. При должном уходе они могут стоять до трех недель и почти не теряют вид, пишет Interia.

Гвоздики тоже хорошо переносят смену температур и не боятся сухого воздуха. Они медленно раскрываются, поэтому дольше сохраняют свежесть. Тюльпаны и розы красивые, но более требовательные. Им нужна прохлада и регулярный уход.

Какие советы пригодятся?