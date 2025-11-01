Как быстро и легко очистить кухню: жир и налет сойдет на глазах

Кухня является едва ли не одной из самых сложных комнат в доме. Часто сковородки стреляют жиром, варочная поверхность загрязняется от брызг, а шкафчики впитывают налет. Но если знать несколько приемов, то дом может снова засиять.

Кухонная мебель, столешница и варочные поверхности каждый день накапливают на себе разную грязь, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Отмыть все на кухне достаточно просто. Не нужно даже прибегать к использованию химических средств.

Чем отмыть кухню?

Средство для мытья посуды

Смешайте несколько капель моющего средства с теплой водой и протрите этой жидкостью загрязненные поверхности. Средство для мытья посуды хорошо вымывает кухню.

Уксус

Раствор является естественным растворителем жира. Смешайте уксус с водой в одинаковой пропорции, чтобы получить средство для протирания шкафов. Им можно вытирать застывший жир и нейтрализовать запахи.



Раствор из уксуса легко выводит запахи / Фото Pexels

Сода

Добавьте к пищевой соде немного воды и нанесите кашицу на пятна, оставив на несколько минут. Сода деликатно очищает поверхность и убирает запахи.

Для особо старых загрязнений, которые трудно отмыть одним средством, стоит воспользоваться раствором из нескольких ингредиентов. На 1 литр воды добавьте пачку лимонной кислоты и несколько капель средства для мытья посуды. Полученное средство нанесите на проблемное место и оставьте на 30 минут, а после указанного времени протрите губкой.

К слову, пастой из соды можно почистить и духовку внутри, пишет Martha Stewart. Для этого нужно нанести ее на все поверхности, кроме нагревательных частей, а тогда оставить пасту на несколько часов. После этого наполните бутылку с распылителем белым уксусом и опрыскайте пасту, чтобы началась реакция.

Какие еще кухонные лайфхаки следует знать?